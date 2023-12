¿Tragedia en 'Los Polinesios'? Lesslie Yadid es hospitalizada de urgencia tras embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las alarmas de preocupación se han encendido entre los millones de seguidores de Los Polinesios, debido a que una de sus queridas integrantes, Lesslie Yadid, recientemente informó que tuvo que ser hospitalizada de urgencia a solo unas cuantas semanas de haber anunciado su embarazo, que es el primero, ¿acaso la familia de queridos youtubers se enfrentan a una tragedia?

Este jueves 14 de diciembre, tras varias semanas de haber anunciado que sería madre por primera vez, la youtuber sorprendió a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia. A escasas dos semanas de que la influencer compartiera un video en el canal Los Polinesios en donde confirmó que en breve debutará como madre de una niña, ahora informó que fue internada en el nosocomio.

Fue a través de sus historias en su cuenta de Instagram que la joven decidió compartir con sus millones de seguidores lo que estaba sucediendo, con el mensaje: "Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias".

Ante este hecho no quiso revelar los motivos que la llevaron a ser internada en el nosocomio, en el cual aparentemente ya tiene un par de días, no obstante, la futura mamá recalcó que tanto su primogénita como ella, están en perfecto estado de salud y pidió que no se preocuparan, aún cuando en su historia comentó: "Abraza siempre esos momentos que estás viviendo, porque la vida puede ser muy frágil.

Finalmente, Lesslie Yadid Velazquez Espinosa, nombre real de la influencer, quiso cerrar su información sobre su salud con esta explicación: "Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también; estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla, abrazar esos momentos siempre".

