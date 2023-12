Tras devastador luto y llorar en 'Hoy', Daniela Parra comparte preocupante mensaje en X

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A semanas de haberse vestido de un devastador luto y haber llorado en vivo de Hoy conmovida por las palabras de aliento, la reconocida joven que sería una futura actriz, Daniela Parra, recientemente acaba de alertar a sus miles de seguidores en las redes sociales al haber empleado una de estas para compartir un preocupante mensaje en el que habla de lo cansada que se siente.

Sin duda Parra ha estado bajo mucha presión en los últimos años, primero con el encarcelamiento de su padre, Héctor Parra, su debut en la televisión y que el pasado 8 de noviembre, informó en Instagram la muerte de su amigo Rob, con el mensaje: "Me dejas un hueco en el corazón, me enseñas que la vida es fugaz y que nuestro tiempo en la tierra tiene que dejar huella, así como tú lo hiciste. Me cuesta creer aún en tu partida, pero ten por seguro que te llevo en mi corazón para siempre".

Pero eso no ha sido todo, pues el pasado lunes 11 de diciembre, cuando habló sobre todo el proceso de lidiar con el estrés de Las Estrellas Bailan en Hoy y el apoyo de su padre aún tras las rejas, no pudo evitar llorar ligeramente cuando Andrea Legarreta, quiso hacer una acotación para recalcar que desde la primera vez que la vio defendiendo a su padre la admiración en ella creció, destacando que la considera muy valiente y toda una guerra, y ahora con esto que lograron en la pista solamente quedaba señalar que confirmaba sus pensamientos tan positivos y no podía más que sentirse orgullosa y destacar su gran labor.

Pero ahora, este jueves 14 de diciembre, a solo 24 horas de saber a los ganadores del reality de baile, Parra a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, preocupó a sus fans al mostrarse bastante triste al expresar que: "La mente y el cansancio empiezan a jugar chueco", dando a entender que estaría frustrada por errores en su coreografía final, o tal vez con el tema del caso de su padre que fue encerrado por acusaciones de Alexa Parra Hoffman de abuso sexual.

Ante este hecho, sus miles de seguidores no dudaron en expresarle a la futura actriz de Televisa que no estaba sola y que no se diera por vencida estando tan cerca de alcanzar su meta, expresando: "Nooooo, ánimo Dany, el último jalón", un "Demuestra de que estás hecha", y "Es lógico, cuando estás bajo tanta presión, cada día se ha convertido en una batalla que no siempre se puede ganar, toma un respiro y deja que las aguas tomen su cauce. Aquí estamos pidiendo por ti y tu papá".

Fuente: Tribuna del Yaqui