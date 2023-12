¿Adiós TV Azteca? Tras 28 años al aire, Pedro Sola revela si deja 'Ventaneando' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que después de 28 años al aire en importantes proyectos de la TV, el famoso actor y reconocido presentador, Pedro Sola, aparentemente podría llegar a decirle adiós a TV Azteca, debido a que recientemente en una entrevista con varios medios de comunicación acaba de revelar si es verdad que dejará Ventaneando para poder dedicarse a un nuevo proyecto personal.

Cómo se sabe, el vespertino de la empresa televisiva, ha sido uno de los programas más conocidos y largos de dicha televisora, manteniendo solo a tres presentadores como parte del elenco principal de dicho programa de noticias del espectáculo del Ajusco, desde el primer día de su inauguración en 1996, siendo Daniel Bisogno, Pati Chapoy y él, quienes comenzaron este y aún siguen ante sus cámaras, viendo pasar a decenas de colegas en sus casi tres décadas en vivo, como Jimena 'La Choco' Pérez.

Pero ahora, después de casi tres décadas al aire, siendo uno de los tres originales que han permanecido en la emisión vespertina desde sus comienzos, viendo pasar a colegas como Martha Figueroa y Pepillo Origel, se dice que podría dedicarse a un nuevo proyecto personal que podría ocasionar su salida del famoso programa, demostrando que nunca sé es muy tarde para poder dedicarse a algo en lo que sé es bueno y hay un verdadero gusto o pasión por ello.

Por ese motivo es que los reporteros, de Venga la Alegría y otros programas, al momento de lograr detenerlo para entrevistarlo en un reciente evento, le cuestionaron si iba a continuar con su carrera como DJ, dado a que hace poco se presentó en un evento para tocar música mezclada, en el que fue visto como todo un profesional por los medios de comunicación y por sus colegas de la televisora del Ajusco, a lo que esté simplemente dijo que no iba a suceder de nueva cuenta, al menos no como profesional.

Esto pues según las declaraciones del también exactor de Televisa, su debut púbico fue por ayudar a Bisogno y porque conocía a los que estarían, pero que en verdad el era un hombre al que no le interesaba estarse desvelando de tal manera, que no estaba ya para ese tipo de eventos, además de agregar que luego los mandan a sitios muy peligrosos que él no se atreve a ir solo y menos salir de madrugada, asegurando que lo suyo era la televisión solamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui