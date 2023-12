Daniela Parra, ahogada en llanto, manda recado a Héctor y hace dura confesión en 'LEBEH'

Ciudad de México.- La famosa joven y aparentemente futura actriz, Daniela Parra, no pudo contener todas las emociones en su interior, por lo que ahogada en llanto quiso tomarse un momento para recordar a su padre, el reconocido y polémico exactor de melodramas, Héctor Parra, a quien no dudó en mandarle un recadito para agradecerle por todo, además de que hizo una dura confesión en plena transmisión en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sin duda alguna Parra fue una revelación artística inesperada esta temporada, luego de debutar el lunes 2 de octubre del año en curso cuando confirmada al aparecer del brazo de Rafael como una de las participantes de esta temporada, pues demostró que es una joven con mucha disciplina y que sí era como siempre se había mostrado ante la prensa con esa sencillez que incluso Andrea Legarreta recalcó el pasado lunes 11 de diciembre.

A lo largo de estos dos meses y medio al aire, realizando sus coreografías y hablando ante las cámaras de sus experiencias en cada género y por supuesto con todos los mensajes que reciben en redes sociales, Parra, que se ha mostrado interesada en hacer carrera en Televisa, además en todo momento llevó presente a su padre, dedicándole bailes y mensajes de aliento, además de ir revelando pocos detalles sobre su estancia en prisión.

Ahora, este viernes 15 de diciembre, la joven participante del reality producido por Andrea Rodríguez, al hablar sobre su aprendizaje en esta experiencia, le quiso mandar un mensaje a su padre, expresando que ahora entendía mucho más de su mundo y el cómo era él, que había un lazo más fuerte, y aunque trató de resistirlo, no pudo contener las lágrimas y se le quebró la voz en más de una ocasión, demostrando el dolor, felicidad y todo el cumulo de emociones por las que sigue atravesando.

Estoy muy orgullosa de él, que ahora entiendo su mundo y entiendo lo apasionado que es, por hacer lo que le gusta y me gusta estar siguiendo sus pasos", le dijo a Héctor. "Me hiciste confiar en mi, estoy muy agradecida que me haya tocado contigo, que me hayas tenido la paciencia", cerró viendo a Rafael mientras que lloraba sin poder contener las lágrimas.