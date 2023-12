Daniela Parra gana 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y en Televisa alegan fraude a Dania Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de poco más de dos meses al aire esforzándose en los ensayos, la joven futura actriz, Daniela Parra, se convirtió en la actual ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que varios de los millones de espectadores de Televisa se pronunciaron en redes sociales para alegar fraude por parte de la producción de la competencia de baile a la reconocida influencer de las redes sociales, Dania Méndez.

Después de dos meses y medio, el reconocido reality de baile producido por la reconocida creadora de contenido de TV, Andrea Rodríguez Doria, la mañana de este viernes 15 de diciembre del año en curso se transmitió la gran final de la emisión, en la que se pudo ver a las cinco parejas finalistas presentar sus coreografías con las que buscaron lograr obtener el primer puesto de esta competencia y alzar el trofeo.

Estas cinco parejas que tuvieron la oportunidad de estar en la gran final fue Rafael Nieves al lado de la joven Parra que obtuvieron en su baile final 47 puntos, Dania junto a Marco León tuvo 44, Ana Emilia y Luis Arturo obtuvieron 43, Tefi Valenzuela al lado de Juan Ángel Esparza la primera calificación perfecta de la temporada con 50 puntos y Luja Duhart junto a Briggitte Bozzo lograron alcanzar un 46.

Aunque Tefi y Juan Ángel tuvieron la calificación perfecta, los ganadores fueron la hija del actor de melodramas que se encuentra en prisión, Héctor Parra, y Nieves al obtener siete puntos extras con los millones de votos del público a su favor y las altas puntaciones que obtuvieron con sus dos primeros bailes de la semana, lo que no causó mucha felicidad en redes sociales, debido a que los millones de fans de la exparticipante de Acapulco Shore afirman que la producción jugó a favor de los campeones actuales.

Entre los comentarios que lanzaron en contra de la producción del programa Hoy fueron: "Esto ya estaba previsto, no la iban a dejar ganar se vio en los puntajes de hoy y sobre todo en los comentarios de la semana y la caras de Andrea que la delatan. La verdad Daniela ya estaba celebrando su triunfo ella ya lo sabía", "Ya sabíamos que le harían la gatada a Dania, si no se hubiera juntado con Agustín las señoras panzonas envidiosas llamadas 1% no se hubieran puesto en ese plan de no votar por ella solo para dar la contraria" y "Obvio no iba a ganar si no ganó Mane".

Fuente: Tribuna del Yaqui