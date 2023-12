Día del Otaku: Los animes imprescindibles que debes ver para celebrar este 15 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 15 de diciembre marca un día especial para los amantes del cómic japonés, conocidos popularmente como otakus, que hoy celebran su pasión por el anime y manga. En honor a esta comunidad apasionada, hemos compilado una lista de animes imprescindibles que todo aficionado al cine y a las series debería haber visto.

Estas obras maestras no solo son emblemáticas en el mundo del anime, sino que también han dejado una huella imborrable en la cultura pop en todo el mundo. Mira la lista que preparamos para que disfrutes este día.

Akira

Crédito: Internet

Considerada como la película que introdujo la animación japonesa a Occidente, Akira es una obra maestra visual dirigida por su propio creador, Katsuhiro Ôtomo. La trama se desarrolla en Neo-Tokio, una ciudad distópica surgida de las cenizas nucleares, y sigue la historia de dos amigos, Kaneda y Tetsuo, miembros de una banda de motoristas. Con una ambientación ciberpunk, violencia impactante y un mensaje críptico, Akira se ha convertido en una película de culto que sigue siendo esencial para cualquier cinéfilo.

La tumba de las luciérnagas

Crédito: Internet

Esta adaptación del conmovedor relato de Akiyuki Nosaka desafió las convenciones al demostrar que la animación no está limitada al género fantástico y puede abordar temas serios y desgarradores. Dirigida por Isao Takahata, la película es un alegato antibélico lúcido y desgarrador que ha dejado una marca imborrable en la historia del cine.

Ghost in the Shell

Crédito: Internet

Una obra maestra del ciberpunk y la ciencia ficción, Ghost in the Shell es esencial para comprender la exploración de temas como la esencia humana y la poshumanidad. Dirigida por Mamoru Oshii, la película sigue a Motoko, una súper policía cuyo cuerpo es completamente robótico, en su búsqueda del misterioso Titiritero. Esta película ha dejado una profunda influencia en el cine contemporáneo de ciencia ficción.

El viaje de Chihiro

Crédito: Internet

Hayao Miyazaki, el maestro del anime, nos brinda El viaje de Chihiro, una experiencia angustiosa, divertida y surrealista que ha ganado un merecido reconocimiento, incluyendo un Oscar a la Mejor Película de Animación. La historia sigue a Chihiro, quien se sumerge en un mundo mágico lleno de fantasía, imaginación y misterio. Esta obra logra transportar a los espectadores, independientemente de su edad, a un estado infantil de asombro y fascinación.

Your Name

Crédito: Internet

Cerramos nuestra selección con una obra contemporánea que se ha convertido en un clásico instantáneo. Your Name, dirigida por Makoto Shinkai, narra una hermosa historia de amor entre dos adolescentes, Taki y Mitsuha, que intercambian cuerpos durante las noches. Emocionante, delicada y sensible, esta película ha cautivado a audiencias en China y Japón, convirtiéndose en una de las más taquilleras de la historia.

Mi Vecino Totoro

Crédito: Internet

Esta película cuenta la entrañable historia de dos niñas, Satsuki y Mei, que descubren criaturas mágicas en el bosque cercano a su nuevo hogar. Una obra maestra de Studio Ghibli que encanta a todas las edades.

Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer)

Crédito: Internet

Considerada como uno de los fenómenos más recientes, Demon Slayer ha cautivado a audiencias con su hermosa animación y emocionante historia. Sigue la travesía de Tanjirou Kamado en busca de venganza y redención.

My Hero Academia

Crédito: Internet

Con un enfoque en el mundo de los superhéroes, My Hero Academia sigue la historia de Izuku Midoriya, un joven sin poderes que sueña con convertirse en un héroe. Una serie emocionante y llena de acción.

Ataque de los titanes (Shingeki No Kyojin)

Crédito: Internet

Esta serie distópica presenta un mundo asediado por gigantes caníbales y sigue a un grupo de jóvenes que luchan por la supervivencia. Con giros sorprendentes, Ataque de los titanes ha dejado una huella indeleble.

One Piece

Crédito: Internet

La epopeya pirata de Monkey D. Luffy en busca del tesoro supremo continúa siendo una de las series más queridas y duraderas del anime. Una aventura épica que ha resistido la prueba del tiempo.

Neon Genesis Evangelion

Crédito: Internet

Este clásico del mecha y la psicología explora un mundo devastado por ataques de seres misteriosos. La serie sigue a Shinji Ikari y su participación en la lucha contra los Ángeles. Un anime influyente que ha dejado una marca indeleble en la cultura pop.

Paranoia Agent

Crédito: Internet

Dirigida por Satoshi Kon, esta serie de trece episodios sigue la historia de una diseñadora gráfica atacada por un personaje misterioso. Una obra que combina el suspense psicológico con la maestría visual característica de Kon.

Berserk

Crédito: Internet

A pesar de la trágica pérdida de su creador, Kentaro Miura, Berserk sigue siendo una obra maestra que aborda temas profundos como la soledad, la ira y la venganza. La adaptación de 1997 es un punto culminante del anime.

Monster

Crédito: Internet

Esta obra criminal de Naoki Urasawa sigue la historia del Dr. Tenma y su enfrentamiento con un niño al que salva, pero que podría convertirse en una amenaza. Una narrativa oscura y moralmente compleja.

Devilman Crybaby

Crédito: Internet

Basada en el manga de Go Nagai, Devilman Crybaby narra la historia de Akira Fudo, quien se une con un demonio para luchar contra una amenaza sobrenatural. Una obra intensa y poética dirigida por Masaaki Yuasa.

Death Note

Crédito: Internet

Esta serie sigue la historia de Light Yagami, quien descubre un cuaderno que puede causar la muerte de cualquier persona cuyo nombre sea escrito en él. Un thriller psicológico que explora las implicaciones morales del poder.

Naruto

Crédito: Internet

En un mundo de aldeas ninja, Naruto sigue la historia de un joven sin poderes que aspira a convertirse en un gran ninja. Con una narrativa rica y personajes entrañables, la serie se ha convertido en un clásico.

Pokémon

Crédito: Internet

La icónica serie sigue las aventuras de Ash Ketchum y sus amigos mientras exploran el mundo de Pokémon en busca de ser los mejores entrenadores. Una joya de la infancia que ha perdurado a lo largo de los años.

Cuando las cigarras lloran (Higurashi no Naku Koro Ni)

Crédito: Internet

Explorando la maldición de Oyashiro-sama, esta serie sumerge a los espectadores en un misterio de asesinatos y desapariciones en el tranquilo pueblo de Hinamizawa. Una experiencia intensa y desconcertante.

Doraemon

Crédito: Internet

Las travesuras de Nobita y su gato cósmico, Doraemon, han cautivado a generaciones de espectadores. Una serie que combina comedia, aventura y lecciones de vida.

Bakugan Battle Planet

Crédito: Internet

Dan Kouzo y sus amigos se embarcan en emocionantes aventuras al formar vínculos con criaturas misteriosas llamadas Bakugan. Una serie llena de acción y amistad.

Dragon Ball

Crédito: Internet

La epopeya de Son Goku, desde la búsqueda de las Esferas del Dragón hasta enfrentarse a amenazas cósmicas, ha dejado una huella imborrable en el anime. Un clásico que sigue siendo amado por fans de todas las edades.

Fuente: Tribuna