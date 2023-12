"Insoportable": Andrea Escalona hace esto en vivo de 'Hoy' y en Televisa se la 'comen'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Andrea Escalona, de nueva cuenta dio mucho de qué hablar y se instaló en el centro del escándalo debido a que los millones de espectadores de Televisa no se tentaron el corazón al momento de 'comérsela' a críticas severas, puesto a que en pleno programa en vivo de Hoy alzó la mano para hacer lo impensable ante todos, por lo que la tacharon de ser "insoportable".

Fue la mañana del pasado jueves 14 de diciembre que en el matutino de la empresa San Ángel, que actualmente es producido por Andrea Rodríguez Doria, recientemente se habló sobre las preocupaciones que de tiene en las épocas decembrinas por el aumento en el peso y las tallas, debido a que suelen ser unas fechas en las que se preparan los platillos más deliciosos pero con mayores carbohidratos.

Es por ese motivo que para dar una breve solución para comer con una menor incidencia en el aumento de peso, se presentó el doctor Luis Gerardo Cortés, el cual explico que aplica un tratamiento que ayuda a remover y limpiar un poco al cuerpo de la grasa que se tiene, señalando que así se podrá comer del próximo 24 de diciembre al 1 de enero del 2024 con una pequeña trampa que ayudará a no subir tan alarmantemente, pero que una vez se apliquen las inyecciones deben de reducir la ingesta de carbohidratos alrededor de tres días para ayudar al tratamiento que inyecta directamente en el abdomen de diferentes zonas.

Por ese motivo es que el doctor quiso dar una demostración en vivo de como se ponían las inyecciones, motivo por el que la famosa hija de la reconocida Magda Rodríguez se puso como voluntaria para realizarse el tratamiento tan codiciado, y mientras que el doctor le inyectaba en el abdomen la solución, esta se mantenía serena y sin mostrar ningún signo de dolor, hablando de los efectos, afirmando que cualquiera podría hacerlo sin temor a que tuvieran efectos secundarios negativos dejando sus datos para que puedan contactarlo y hablar más a detalle sobre este tema.

Como suele suceder con la reconocida actor de melodramas como Cielo Rojo, que fue emitido por TV Azteca, varios de los millones de espectadores de la emisión matutina en YouTube no dudaron en criticarla señalando que solamente buscaba tener la atención, con comentarios como: "Ay no Andrea, mija, no es por nada pero estás bien así, ponte a hacer ejercicios como mi Tania Rincón", y "Cómo siempre, queriendo llamar la atención, es insoportable Escalona". Cabe recordar que está no es la primera vez que Escalona es atacada por el público por ofrecerse a realizar actividades en el matutino.

