Jung Kook de BTS y Usher deslumbran con un remix impresionante de 'Standing Next to You'

Estados Unidos.- Jung Kook, miembro de la sensación global BTS, se ha unido al icónico cantante y bailarín Usher en un emocionante remix de Standing Next to You, una de las destacadas del reciente álbum en solitario de Jung Kook, Golden. El lanzamiento del video de actuación, que muestra una coreografía impecablemente ejecutada, ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de ambas estrellas.

El clip estilizado presenta a Jung Kook y Usher compartiendo el escenario, respaldados por un talentoso grupo de bailarines que realzan la energía y el ritmo de la colaboración. Esta no es la primera vez que los artistas dan un adelanto de su química; previamente, compartieron un avance a través de TikTok, donde la sincronización y la diversión eran evidentes mientras se movían al ritmo de Yeah!, el éxito de Usher de 2004.

El remix de Standing Next to You fue lanzado a principios de este mes, y desde entonces ha cautivado a los oyentes con la fusión de las distintivas voces de Jung Kook y Usher. La canción es parte del álbum Golden, el debut en solitario de Jung Kook, que ya ha ganado elogios por su diversidad musical y colaboraciones de alto nivel.

El LP presenta un elenco estelar de artistas, incluidos nombres como Ed Sheeran, Shawn Mendes y Major Lazer, quienes contribuyeron como compositores y productores en diversas pistas. Standing Next to You no es la única joya del álbum; otras colaboraciones notables incluyen a Latto en Seven, Jack Harlow en 3D, Major Lazer en Closer to You, y DJ Snake en Please Don't Change. Además, 3D cuenta con su propio remix, esta vez con la participación de Justin Timberlake.

Jung Kook, conocido por su versatilidad artística, también compartió recientemente un video de la canción Hate You. Este visual combina la emotiva balada, coescrita por Shawn Mendes, con imágenes igualmente solemnes, mostrando a Jung Kook recitando las letras solo mientras reflexiona frente a un paisaje urbano.

En noviembre, el cantante dio una actualización sobre su próximo alistamiento militar a través de una carta al ARMY, expresando su agradecimiento y emoción. Reveló que se alistaría junto a su compañero de BTS, Jimin, añadiendo un toque emotivo al anuncio al recordar los momentos especiales compartidos con sus fans, ARMY.

La combinación de la energía vibrante de Jung Kook y la presencia escénica de Usher en el remix de Standing Next to You ha generado expectación y elogios de los fanáticos, consolidando aún más la posición de Jung Kook como una estrella en ascenso en la escena musical global.

Fuente: Tribuna