Pedro Sola habla de más en 'VLA' y filtra detalles de la enfermedad de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Durante el último año la salud de Daniel Bisogno ha dado mucho de qué hablar y ha provocado expectativas, debido a que el conductor ha estado al borde de la muerte en dos ocasiones, sin embargo, él se resiste a hablar ha profundidad sobre el tema. No obstante, ahora uno de sus compañeros del programa Ventaneando terminó hablando de más y compartió algunos detalles de su condición.

Se trata del famoso y controversial Pedro Sola, quien traicionó al llamado 'Muñe', quien en repetidas ocasiones ha manifestado que el único espacio autorizado para hablar de su salud es Ventaneando. En un reciente encuentro con la prensa, el conocido youtuber y DJ relató cómo es que se encuentra el exnovio de Andrea Escalona luego de que hace unas semanas lo volvieran a hospitalizar de emergencia.

Reporteros de Venga la Alegría le preguntaron al economista de profesión sobre qué había pasado con 'El Muñe' y de forma amable respondió: "Daniel está muy bien, ayer estuve con él todo el día porque grabamos unos promocionales para el año que entra. Incluso, Sola comentó también Bisogno se encontraba perfecto de ánimo y que nunca perdió su sentido del humor.

No obstante, mencionó que de momento el físico de Daniel no es el mejor: "Está un poco delgado todavía, pero ya volvió a hacer el mismo de simpático, chistoso, ocurrente, no para un segundo. Y resaltó que aunque evidentemente Bisogno se encuentra mucho mejor, por ahora lo que necesita es subir de peso. "Ya está bien, tiene que subir de peso todavía. Por lo grave que estuvo se bajo mucho, pero ya está bien", finalizó Pedro.

Como se recordará, la primera vez que Daniel Bisogno fue hospitalizado fue en mayo de este 2023 debido a que se le reventaron unas várices en el esófago. Aunque libró esa dura batalla, comenzaron a surgir rumores de que sufría cirrosis en etapa avanzada o hasta cirrosis. Mientras que hace algunas semanas el conductor de TV Azteca volvió a ingresar al hospital y lo reportaron al borde de la muerte por un choque séptico, pero al recuperarse él mencionó que solo lo operaron de la vesícula.

