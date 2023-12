Periodista afirma que Stephanie Salas podría ser hija de Enrique Guzmán y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso periodista argentino, Max Lumbia, recientemente acaba de dejar en completo shock a millones de mexicanos y a Europa, debido a que esta ha afirmado con mucha seguridad que la reconocida actriz y cantante, Stephanie Salas, aparentemente podría ser hija del polémico cantante y actor del 'Cine de Oro', Enrique Guzmán, pues aunque la familia jamás ha dicho nada, este declaró que tenía pruebas.

Las declaraciones dadas por el argentino fueron retomadas por el reconocido periodista mexicano, Jorge Carbajal, el cual señaló que aparentemente no solo Lumbia podría pensar esto, sino que los hijos de Guzmán también tendrían la sospecha de esta impactante noticia: "Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán deducen que Stephanie Salas en realidad es hija de Sylvia Pasquel (su media hermana) y Enrique Guzmán".

Según los informes, 'La Pasquel' traicionó a su propia madre, la reconocida primera actriz, Silvia Pinal, al tener un "romance fugaz" con el creador de temas como La Plaga, que fue su padrastro, y aunque nunca antes se había sospechado de esta supuesta relación, de la cual no dio fechas exactas, solo que coincidirían con la época en la que quedó embarazada de Stephanie, el periodista declaró que tenía en su poder las pruebas suficientes para comprobar lo que ha dicho.

Finalmente, Carbajal afirma que supuestamente la madre de Frida Sofía y Luis Enrique creen que Stephanie podría ser su media hermana y no su sobrina, agregando que por su parte, este señala que tiene sus dudas de la relación antes informada: "Yo no sé si haya podido pasar esto pero Max dice que tiene las pruebas suficientes de que esto sería verdad. Yo sinceramente no lo sé, nunca se había escuchado esta historia".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que madre e hija tuvieron una relación con el mismo hombre, pues de 1983 a 1985, Pinal tuvo un relación sentimental con Fernando Frade, el cual después de esta separación confirmó que estaba enamorado de Pasquel, con la cual incluso tuvo una hija de nombre Viridiana, misma que desgraciadamente falleció de un accidente en la alberca de su casa.

