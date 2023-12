¿Sale del clóset? Exesposa de Sergio Mayer Mori se besa con mujer en concierto de RBD y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y guapa modelo, Natalia Subtil, de nueva cuenta está en el centro del ojo público, debido a que recientemente fue captada al besar a una mujer durante su presencia en el último concierto de RBD, motivo por el que la prensa no dudo en hablarle y cuestionarle al respecto de este hecho, a lo que ella se confiesa sobre lo sucedido, ¿acaso ha salido del clóset?

Como se sabe, Subtil por varios años mantuvo una relación sentimental con el hijo del reconocido actor y político, Sergio Mayer, al lado de la actriz, Bárbara Mori, incluso en ese tiempo procrearon una hija, Mila, que actualmente tiene siete años y por la cual la modelo originaria de Río de Janeiro, Brasil, ha peleado para recibir una pensión justa, poniéndola en más de una ocasión al centro del escándalo y de las polémicas.

Pero ahora, la joven parece estar rehaciendo su vida de una forma libre y en paz con ella misma, dado a que hace un par de días se le vio llegando al concierto de la banda que nació por la novela Rebelde, en dónde al momento de ser enfocada por las cámaras se dió tremendo beso en la boca con su amiga, causando un gran revuelo entre sus seguidores y por supuesto los medios de comunicación que vieron este suceso.

Por ese hecho es que cuando fue captada en una alfombra roja, no dudaron en cuestionarle con respecto a esto, a lo que ella señaló que no fue nada romántico, sino que fue su amiga la que le dijo que si las enfocaban y salían en pantalla se tenían que dar un beso que no significaba nada, por lo que ella aceptó y todo pasó como si nada después, siguieron disfrutando del show como cuando eran adolescentes.

Con respecto a si andaría con una mujer, la modelo dejó en claro que no podía decir que no y que nunca se atrevería, pues la vida daba mil vueltas y no se sabía que podía depararles el futuro, por lo que no descarta esa posibilidad, incluso señaló que su hija pudiera ser lesbiana, esta afirmó que no le molestaría y que de hecho ya han hablado de ese tema con toda apertura y la apoyará toda la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui