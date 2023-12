Televisa, en shock: Reportan que Rosita Pelayo está al borde de la muerte: "Sedada y grave"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo mexicano se encuentra en shock pues ha salido a la luz que la querida actriz Rosita Pelayo está muy grave luego de que hace algunos meses le detectaran cáncer de colon. De acuerdo con un reporte de su amiga y colega Ofelia Cano, la exitosa comediante de 64 años en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la CDMX.

Como se recordará, la tarde del jueves 14 de diciembre el periodista Jorge Zamitiz informó ante las cámaras del programa Ventaneando que efectivamente Rosita había sido hospitalizada de emergencia debido a que encontraron sangre en la colostomía que tiene desde que la operaron para extirparle los tumores en el colon: "La condición de mi querida Rosita se va agravando... la veo con muy poca energía".

Aunque en las últimas horas ningún allegado a Pelayo había salido a hablar al respecto, hace unos momentos Ofelia Cano dio una entrevista en vivo al programa de YouTube Chisme no Like donde compartió que efectivamente el panorama no es nada alentador: "Muy delicada, muy delicada, el cuadro de mi amiga, creo que ya está en una fase terminal...", precisó la retirada actriz al borde del llanto.

Ofelia destacó que la estrella del programa Cachún cachún ra ra ya está cansada de lidiar con diversos problemas de salud que ha tenido desde hace años: "Ha sufrido mucho desde hace años con un herpes que le entró al cuerpo y se le corría por todas partes y se le estacionaba, ha luchado mucho y al final de su vida, no está resistiendo, está semidormida, no quiero llorar, quiero tenerla siempre presente con esa alegría que la caracteriza", expresó con la voz cortada.

La retirada actriz de Televisa compartió que en estos momentos se encuentra en México y está a horas de visitar a Rosita: "Vengo justo a ver otras amigas, en la noche tenemos una cena con María Sorté, y me llaman ahorita en la mañana para avisarme, su asistente, que le ha dedicado su vida a Rosita Pelayo". Fue en este momento cuando Cano destacó que la actriz se encuentra grave: "Rosita, me avisó (su asistente) que escucha pero la tienen sedada, intubada, muy triste el cuadro".

Y suplicó al público a que eleven sus oraciones por Pelayo: "Pido a todo el público que hagan oración por ella, que ya no sufra, ha sufrido tanto... Ha sido una mujer... fue una única hija, su mamá murió hace 5 años, tiene un medio hermano, Rosita es sola, el único familiar que tiene es el matrimonio de su hijo... me dicen que el cuadro es grave, no la cuenta mucho", finalizó Ofelia Cano.

Crédito: YouTube Chisme no Like

Fuente: Tribuna