Tras muerte de Benito Castro, Televisa confirma a su reemplazo en programa con 'La Güereja'

Ciudad de México.- Han pasado apenas 3 meses de la inesperada muerte de Benito Castro, quien falleció luego de sufrir un accidente en su hogar, y se reveló que Televisa ya alistó al actor que lo reemplazará en ,a nueva temporada del programa que protagonizaría con 'La Güereja'. La encargada de filtrar esta información fue María Elena Saldaña, quien reveló que en el 2024 será cuando comiencen a grabar la serie.

La noche de ayer miércoles 14 de diciembre, la intérprete de 60 años acudió a un evento público en la CDMX y explicó que los ejecutivos de San Ángel ya habían autorizado el proyecto con todo y un nuevo protagonista: "Sí, ya se hizo el programa piloto, bendito sea Dios pasó todos los focus, le fue muy bien, entonces esa también primeramente Dios la vamos a empezar a grabar", dijo María Elena a los reporteros.

Dejando entrever que Benito recibirá algún tipo de homenaje en esta nueva entrega, Saldaña confirmó que será Manuel 'El Flaco' Ibañéz quien tomará el lugar del característico 'Papiringo' en la trama tras el fallecimiento de Benito: "Entró en su lugar, de momento cuando pasó lamentablemente lo de mi papiringo… Es bien bonito cuando se trabaja con… está Aida Pierce, está 'El Flaco', entonces somos un grupo bien bonito, está la hija de Fredy Ortega, que es más jovencita, pero habemos otros que ya tenemos un poquito más de horas de vuelo en esto, entonces es un grupo muy padre, muy bonito, muy fuerte", detalló.

María Elena Saldaña confirma proyecto sin Benito Castro

De la misma manera, 'La Güereja' recordó algunos detalles del momento en que se enteró de la muerte de su compañero y amigo, mientras rodaba el piloto de dicho programa: "Yo grabé ese día hasta la una y media de la tarde, él ya había fallecido, pero la producción no me quería decir, ellos se esperaron hasta que yo terminara de grabar, para avisarme, cuando ya terminó, ya me dijeron y yo ya no grabé nada ese día, no se podía".

E incluso, la actriz declaró que horas después de la muerte de Castro, los productores ya tenían decidido quién iba a reemplazarlo: "Cuando yo salí del foro 'El Flaco' ya estaba ahí, sé que se grabaron otras escenas ya con él, lo que tendría que haber hecho Benito, y ya hasta el día siguiente seguimos grabando", detalló. Por último, María Elena reveló que no ha sido nada fácil reponerse a la noticia del fallecimiento de Benito, pues pese a la distancia, mantenía contacto con él.

Del cocol porque para acabarla de amolar, era el primer día del programa... fue muy complicado, muy difícil la verdad... No saben las que veces que he pensado 'ay, ¿cómo va esta canción?, le voy a hablar a Benito, Benito quién me dijo que era el compositor, le voy a hablar para preguntarle'", contó.

