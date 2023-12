Truco para enchinar y maquillar tus pestañas; se verán más largas y bonitas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para abrir la mirada, nada como pestañas largas, voluminosas y curveadas. Pero no siempre es fácil saber cómo lograr este resultado con una simple máscara de pestañas. Hoy te revelamos nuestro secreto para tener pestañas XXL.

La máscara de pestañas es su mejor aliado para mostrar unas pestañas perfectamente peinadas. El rímel se ha utilizado durante mucho tiempo y se ha convertido en EL producto del que no puedes separarte. Pero tal vez siempre estés buscando trucos para un aspecto de un millón de pestañas.

¿Cómo conseguir pestañas largas y voluminosas?

Algunos trucos profesionales permiten obtener un gran resultado en casa, sin necesidad de pasar por la casilla de extensiones de pestañas. Si buscas un buen volumen, curva y longitud, te revelamos el gesto imprescindible para unas pestañas perfectas. Si realmente quieres pestañas largas, voluminosas y curvadas, no puedes pasar por alto el rizador de pestañas. El pequeño truco es calentarlo pasando el secador de pelo por encima. Antes de aplicarlo en los ojos, habrá que probar la temperatura en la mano para que no esté demasiado caliente. De hecho, el calor suaviza el pelo y, por lo tanto, da una mejor curvatura que durará más tiempo. Sin embargo, ten cuidado de no usar nunca un enchinador en pestañas ya maquilladas, esto puede dañarlas o incluso romperlas. También asegúrate de limpiar siempre bien el utensilio entre cada uso y no pellizques ni tires de tus pestañas mientras lo usas, ve suavemente. Y si tienes ojos sensibles o usas lentes, busca el consejo de un profesional de la salud antes de usar este truco.

¿Cómo poner la máscara de pestañas para pestañas con un volumen increíble?

Una vez realizada la etapa de rizado, se aconseja comenzar con una primera capa de rímel, realizando un movimiento de zigzag desde la raíz de la pestaña. Luego aplica varios. Luego puedes trabajar tu máscara en función del efecto que busques para pestañas muy separadas o grupos pequeños. Si quieres un efecto de pestañas inmejorable, se recomienda equiparte con un peine de pestañas con dientes de metal para separarlos bien. ¡Estás lista para conseguir una mirada de estrella fácilmente!

Fuente: Tribuna Sonora