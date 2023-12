Christian Estrada se da vida de lujos mientras a su hijo no le da ni un "chocolatito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de medio año que iniciaron con su pleito legal por la manutención del pequeño Leonel, Christian Estrada y Ferka no han podido llegar a un acuerdo, pero la actriz ya se enteró la vida de lujos que se da su ex mientras que a su hijo le quiere regatear lo que por derecho le corresponde.

Fue en una reciente entrevista captada por las cámaras de Qué Buen Chisme, donde los reporteros le cuestionaron su opinión acerca del lujoso carro que Estrada le habría regalado a su nueva pareja, Alicia Machado, a lo cual indicó que es libre de gastar su dinero como guste, pero sí le parece lamentable que a su hijo no le quiera dar nada.

Está en todo su derecho de compartir lo que quiera con la mujer que hoy comparte su vida, que les digo está muy complicado, ni un chocolatito", comentó.

La exintegrante de La Casa de los Famosos dejó claro que no le molesta que el modelo siga con su vida, tal como ella lo está haciendo con Jorge Losa, pero si le parece incongruente que llore ante las cámaras por su hijo y que no trate de hacer algo por su beneficio, pues no pretende conseguir más de lo que le corresponde al menor, aunque le tranquiliza que afortunadamente no le hace falta nada a su pequeño gracias a que ella no deja de trabajar.

Christian Estrada lleva medio año sin darle dinero a su hijo | Imagen especial

En este sentido, le cuestionaron si es real que Christian Estrada le había ofrecido pasarle 15 mil pesos para la manutención y así dar por concluido su pleito, lo cual confirmó Ferka y señaló que es incongruente lo que ofrece para el estilo de vida que lleva, pues le parece nada a comparación de los ingresos que tiene y por ello decidió no aceptar hasta que sea lo proporcional.

Además, la famosa exhibió que Christian otra vez no llegó a firmar el convenio por el asunto de su hijo, pues esperaba cerrar el año sin problemas, pero el modelo los dejó plantados y eso lo toma como la falta de interés que tiene: "Yo lo estaba esperando en estas fechas, sus abogados lo citaron del 5 al 10 de diciembre para firmar un convenio y nuevamente no llegó".

Por su parte, Christian ha mencionado que tiene la capacidad financiera para cumplir con la pensión alimentaria mensual de su hijo, proporcionar un seguro médico, cubrir los gastos educativos y todo lo que requiere, pero hasta ahora no ha dado nada y se desconoce quién de los dos es el que está poniendo barreras para cerrar este conflicto.

Fuente: Tribuna