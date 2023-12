Daniela Parra espera que su hermana se dé cuenta de lo que ha ocasionado con sus 'mentiras'

Ciudad de México.- Daniela Parra se mantiene firme en que su padre es completamente inocente y que fue detenido de manera injusta gracias al uso de influencias, así que después de más de dos años de que fue privado de su libertad no deja de apoyarlo en aras de limpiar su nombre y de que pueda retomar su vida, pues no quiere verlo cumplir la sentencia de más de 10 años que le otorgó el juez por el delito de corrupción de menores.

La joven señala a Ginny Hoffman como la mujer que destruyó a su familia, porque gracias a ella su padre se encuentra tras las rejas pagando por algo que ella asegura no cometió, mientras que a su hermana Alexa la habría alienado para cumplir sus objetivos, lo cual le resulta lamentable ya que incluso está haciendo sufrir a su propia hija.

La primogénita del histrión cree que todo lo que hicieron fue creado con un plan, el cual no supieron controlar y por eso ahora Alexa Hoffman no puede ver a la cara a su padre, pues estaría consciente de todo el daño que le ha causado por los caprichos de su madre, es por eso que Daniela espera que en algún momento lo reflexione y que pueda volver a ser la persona que ella conoció, pues cree que todo esto la ha llevado a cambiar y a que sus sueños se apaguen.

Yo me quede en que quería ser modelo y ser actriz, pero de repente no le gustó. A mí me da mucho pesar verla, porque en algún momento le tuve mucho cariño y ahora verla atrás, toda chiquita y escondida, lo que me hace pensar que no la está pasando bien, pero no por mi papá ni por los medios, sino porque su conciencia debe estar muy fea, tanto que no ha querido ver a mi papá, ¿con qué cara?"