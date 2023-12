¿Demanda a Televisa? Paul Stanley habla de las consecuencias sobre serie de Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador de TV, Paul Stanley, recientemente se mostró algo molesto al hablar sobre las consecuencias que se supone que podría tener la tan polémica serie no autorizada sobre la vida del reconocido presentador y comediante, Paco Stanley, ¿acaso va a demandar a Televisa por el lanzamiento de la producción sobre su querido padre?

Como se sabe, a inicios del mes de junio se lanzó en la plataforma VIX el proyecto El Show: Crónica de un Asesinato, donde se relataban todos los detalles entorno a la muerte de su padre, la cual sucedió el 7 de junio de 1999, en las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el Pedregal de la Ciudad de México, donde varios sujetos con metralletas le dispararon en su camioneta causando su muerte instantánea.

Pero su reacción no sería sobre esa docuserie tan polémica, sino en la no autorizada que se confirmó en febrero que sería protagonizada por la querida actriz y reconocida cantante, Belinda, y el guapo galán de novelas, Diego Boneta, que hablará sobre la vida del reconocido presentador, la cual antes de que se anunciara la de la empresa San Ángel ya estaba en medio del radar y tenía amenaza de demanda.

Y ahora, después de que Stanley fuera detenido por varios medios de comunicación, fuera de la posada que celebró el programa Hoy la tarde del pasado viernes 15 de diciembre, cuando le cuestionaron sobre su inminente estreno, el actor se mostró bastante molesta por ello, revelando que no tenía nada que decir, que ellos eran los que más sabían sobre eso que estaba pasando y él solo esperaba ver que es lo que abordaban para saber actuar conforme a ello.

Finalmente se comenzó a salir por la tangente bromeando con respuesta como que sí En Familia con Chabelo, pero como ya no estaba ya no lo hacen, cuando le dijeron si habían hablado en familia sobre esta. Para cerrar con el tema, el presentador de Miembros Al Aire recalcó que aún no puede hablar ni afirmar nada con respecto a ese tema, pues sigue siendo únicamente privado.

Fuente: Tribuna del Yaqui