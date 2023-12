Jawy Méndez reacciona al procedimiento estético de Manelyk González que casi le cuesta la vista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Manelyk González no ha estado muy activa en el medio, pues informó hace unos meses que tuvo complicaciones de salud tras someterse a un proceso estético de rejuvenecimiento en el rostro, el cual terminó mal y por poco le cuesta la vista por una calcificación cercana a la zona.

La llamada 'Pajarita' reconoció que tuvo una etapa en la que se enfocó en modificar su cuerpo y abusó del ácido hialurónico al punto de dejarse irreconocible, por lo que desde hace algún tiempo dejó de inyectarse, pero en su viaje a Colombia le ofrecieron una hidratación en el rostro que provocó que se obstruyera el flujo de líquidos en la zona, lo cual le está trayendo serios problemas ya que no ha podido deshacerse de los estragos ya que siguen en búsqueda de la solución para retirarle lo que le quedó atrapado en la piel.

Por lo anterior, cuestionaron a su ex Jawy Méndez su opinión acerca de lo que está viviendo la que en algún momento fue su prometida, pero no estaba al tanto de su situación y le asombró ya que sabe que investiga mucho antes de hacerse algo en su cuerpo: "Me sorprende, porque es muy cuidadosa con esas cosas de cirugías, porque las investiga mucho y siempre va con la mejor persona, entonces no sé si fue reacción de su cuerpo o algo así".

El exintegrante de Acapulco Shore le envió sus mejores deseos a la influencer, pues a pesar de que no quedaron en los mejores términos, nunca le deseara el mal y espera que pronto se recupere: "Qué bueno que está bien, nunca me va a dar gusto escuchar una mala noticia de alguien que quiero, que bueno que ya dijo que salió bien y no perdió el ojo. Le mando un beso y toda la buena vibra para que se recupere de ese ojito, no estaba enterado".

Respecto a si podrían retomar una amistad por todo el tiempo que compartieron juntos, Jawy Méndez fue honesto y cree que es algo que no puede regresar ya que fueron muchas cosas las que pasaron como parejas, lo cual no es fácil de olvidar: "Al pasar el tiempo y pasar ese tipo de roces de estar en una relación, es muy difícil tener una amistad y suponer que no pasó nada", comentó y dijo que lo que agradece es que ya superaron lo malo del pasado y ahora pueden encontrarse con total respeto.

Fuente: Tribuna