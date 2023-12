"Largo de TV Azteca": Se comen vivo a conductor de 'VLA' por humillar a mujeres en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor de Venga la Alegría que era considerado un galán, Kike Mayagoita, ahora enfrenta un sin fin de criticas, debido a que recientemente a través de las redes sociales miles de sus seguidores se lo están 'comiendo' vivo, por el hecho de que compartió un video en el que humilla a las mujeres y la manera en la que supuestamente hacen su vida más fácil, por lo que piden que se largue de TV Azteca.

La mañana de este sábado 16 de diciembre, Kike se ha vuelto tema de conversación X, antes conocido como Twitter, debido a que se ha viralizado su video en el cual afirmó que "es muy fácil ser mujer", mientras que él se recuesta en su cama y empieza a realizar diferentes posiciones de índole sexual en las que se colocan las mujeres durante la intimidad en pareja, causando un gran revuelo entre miles de internautas.

Esto debido a que se ha considerado que el colega de presentadores como 'El Capi' Pérez y Kristal Silva, estaría afirmando que todas las personas del género femenino se ganarían la vida y en verdad lograrían todo lo que se proponen, como puestos de trabajo, colocándose en esas posiciones, tema que por muchos años ha denigrado a las mujeres que logran alcanzar el éxito, afirmando que fue acostándose con hombres poderosos.

Es por ese motivo que a través de las redes sociales miles de internautas no se han tentado el corazón al momento de arremeter en su contra, exigiendo que sea despedido y burlándose de que él sería amante del director del Ajusco, Adrián Ortega, con comentarios como: "Filtró su casting a TV Azteca", "Así se gana la vida el, ¿Apoco no sabías que es Kika?", "Que pida disculpas este tipo y una sanción por su comentario", y "No me parece que sea comedia ni humor".

Ante este hecho el polémico expresentador de Multimedios no se ha pronunciado públicamente para dar una explicación sobre este video considerado "de mal gusto", ni tampoco para defenderse de los cientos de comentarios en lo que lo siguen destrozando sin piedad alguna, pero se espera que pronto salga para dar alguna disculpa pública o busque excusarse del motivo que lo hizo pensar que sería divertido subir esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui