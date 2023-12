Lupillo Rivera confiesa si planeaba casarse con Belinda: "No niego, me enamoré"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que, una de las relaciones amorosas que más ha dejado huella en la vida de Lupillo Rivera, es la que tuvo con la estrella del pop, Belinda. De la cual poco se supo en su momento; sin embargo, una vez que los rumores de un romance entre el cantante de 51 años y la artista de 34, salieron a la luz, nada pudo frenarlos, por lo que al intérprete de La Tóxica, no le quedó más remedio que reconocer su noviazgo con la exactriz infantil.

Todo habría ocurrido cuando ambos fungieron como coaches en La Voz México en el año 2019 y aunque los cantantes guardaron muy bien su secreto, la realidad es que hasta la fecha el público quiere saber cómo fue que terminaron, debido a que a lo largo de los años, el hermano de Jenni Rivera dejó entrever que él fue quien se enamoró de Beli, al grado en el que se tatuó su rostro, en la temporada que estuvieron juntos.

No fue sino hasta días recientes, que Lupillo dio una entrevista a Akio Annechini, de RadioShow, donde confesó si en algún momento pensó en llevar a la guapa protagonista de Bienvenidos al Edén al altar o si pensó que las cosas llegarían a su fin de manera natural: “No, no, no, yo sentía que iba a ser temporal. Vas viendo la situación y sabes que va a ser temporal”, expresó Lupillo, quien más adelante dejó entrever que habría sido la propia actriz de Aventuras en el tiempo quien optó por terminar la relación, aunque esto no habría ocurrido de manera grata.

“Yo trato de analizarme primero para no culpar a nadie, para yo mismo culparme y yo mismo corregirme”, expresó Lupillo, quien explicó que, al concluir la relación quedó muy sorprendido.

Lupillo Rivera confiesa que sí se enamoró de Belinda

Pese a todo, Rivera comentó que se sentía muy agradecido de haber pasado aquel verano con la intérprete y también señaló que, después de su noviazgo con ella, comenzó a salir con otras famosas, aunque en esta ocasión nadie se enteró de la identidad de las mismas y tampoco dio demasiados detalles al respecto: “Gracias a Dios pude disfrutar de ese momento, de ese verano y después de ese verano ya llegó el otoño más lleno de personalidades que nadie conoce.”

Por último, el cantante de De qué me presumes reveló, muy a su manera, que en realidad, sí se había enamorado de Belinda, a quien le dedicó una canción en la que resaltó que cayó en los encantos de la actriz de melodramas como Camaleones, Cómplices al rescate y Amigos x Siempre: “Bonitos ojos que al mirarme aquella vez me fui perdiendo y no me pude contener en sus encantos, y el aroma de su piel, lo confieso, no niego me enamoré, imaginarme sin ella no puede ser.”

