Luto en la música: Confirman la muerte de Colin Burgess, primer baterista de AC/CD

Sidney, Estados Unidos.- A pocas semanas de que el año 2023 llegue a su fin, el mundo de la música (específicamente del rock) sufrió un duro golpe, luego de que la cuenta oficial de Instagram de AC/DC confirmara la muerte del baterista original de la agrupación, Colin Burgess, quien tocó con ellos a partir del año 1973 hasta 1974, momento en el que fue despedido por el cantante de la agrupación, Dave Evans, quien tomó la dura decisión por los presuntos problemas de drogadicción del baterista.

Hasta el momento, el único medio que ha hablado sobre la muerte del músico ha sido el perfil de los intérpretes de Thunderstruck, Highway to Hell, Hells Bells y Whola Lotta Rosie, donde escribieron un breve mensaje en honor al miembro fundador de la agrupación: “Es muy triste enterarnos del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y fue un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin.”

Dado a que la banda ha sido la única que ha tocado el tema, hasta el momento se desconocen muchos detalles sobre el lamentable fallecimiento de Burgess, entre ellos la causa de muerte, misma que se mantiene como un misterio para sus miles de fans alrededor del mundo, por lo que es probable que, conforme avancen los días, surgan mayores datos al respecto; mientras tanto, es natural que soliciten privacidad por su pérdida.

Como se mencionó anteriormente, Bugess era miembro fundador de AC/DC junto con el cantante, Dave Evans; el bajista, Larry Van Kriedt; y los guitarristas Angus y Malcolm Young; sin embargo, su aventura con la agrupación llegó a su fin tras 12 meses, ya que, informes indican que se habría presentado a un concierto bajo la influencia de una sustancia ilegal desconocida, motivo por el que el vocalista decidió despedirlo.

Aunque esto no significó el fin de su carrera musical, ya que, en el año 1975, Phil Rudd (baterista que lo suplió en AC/DC) se fracturó la muñeca, por lo que fue llamado para ser su remplazo por un par de semanas. Tras ello, Colin pasó a formar parte del Salón de la Fama ARIA junto a los integrantes de The Masters Apprentices. A finales de los 70 fundó la agrupación rock/pop His Majesty junto a su hermano, Denny. Años después la banda cambió su nombre a Good Time Charlie.

Fuentes: Tribuna