"Mátenme": Tras veto en Televisa, Eugenio Derbez llega a 'Ventaneando' con dura confesión

Ciudad de México.- Hace algunos días Eugenio Derbez compartió en el programa Pinky Promise que efectivamente había sido vetado de Televisa pese a todos los éxitos que dio a la televisora. Ante el rechazo que sufrió en San Ángel, el productor y actor mexicano tuvo que echar mano de TV Azteca para promocionar la nueva temporada de su serie De viaje con los Derbez.

Esta semana, Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo dieron una entrevista exclusiva a Pati Chapoy para su programa Ventaneando donde hicieron una dramática confesión. Resulta que los artistas compartieron detalles del incidente que los llevó a unirse más como marido y mujer cuando el histrión acabó con un hombro destrozado luego de sufrir una fuerte caída mientras tenía puesto un caso de realidad virtual.

La integrante de Sentidos Opuestos confesó lo complicado que fue para ella ayudar a su famoso marido en un momento tan complicado: "Este accidente fue de lo más fuerte que hemos tenido que enfrentar como pareja, fue la primera vez que lo vi completamente roto de espíritu". En tanto que Derbez recordó que Vadhir Derbez, quien estaba al momento del accidente, quedó en shock: "Para mí fue muy difícil porque mi pobre hijo no sabía qué hacer".

En tanto que Alessandra resaltó que Derbez no pudo recibir atención en Atlanta, lugar donde se accidentó, "porque le dijeron 'aquí no tenemos la capacidad'". El actor de programas como La Familia P.Luche resaltó que pasó por un dolor inimaginable, al punto de desear la muerte. "Los gritos que yo pegaba, y yo les decía, duérmanme, mátenme, ya no aguanto, ni llorar podía. Finalmente me durmieron, me acomodaron el hombro y me dijeron 'que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital'".

Fue muy fuerte, y cuando por fin lo vi, el pobre llevaba dos días sin bañarse, sin comer… Me trataron pésimo en el avión, como si fuera yo verdaderamente un pordiosero…", añadió Eugenio.

Mientras que Alessandra respondió que efectivamente el aspecto de Derbez era impactante: "Cuando yo lo vi me quise morir, del aeropuerto directito nos fuimos a un hospital, y nos dicen 'esta fractura está muy complicada'". Posteriormente, el hijo de Silvia Derbez contó que el doctor le pintó el panorama más complicado posible en caso de que la operación no funcionara. "Uno de los planes era literal te cortan, y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace", detalló.

Sin embargo, la intérprete de temas como Amor de Papel relató que Derbez se la pasó "drogado" durante varios días: "Le dieron para el dolor en nuestra casa, te hacen firmar unos papeles impresionantes de lo que vas a administrarle al enfermo y un antídoto por si hay una sobredosis, porque son opioides, es lo único que le quitaba el dolor". Además confesó que una vez operado, Eugenio fue dado de alta pese a que seguía sedado.

Me lo entregan en silla de ruedas inconsciente, dormido, ni siquiera se había terminado de despertar de la operación".

Asimismo, Rosaldo recordó cuándo fue el momento más complicado que vivió con su marido convaleciente: "Fue un momento muy dramático, en el que se me desmayó en la regadera y dos tres minutos en los que tuve que resolver y no sabía qué hacer y entré en pánico". Tras terminar el relato, Pati Chapoy felicitó a Derbez y a Ale porque se sobrepusieron a las circunstancias y se mantuvieron juntos pese a todo.

