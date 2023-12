Nicki Nicole le deja en claro a Peso Pluma cuáles son sus prioridades en su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pareja del momento, Peso Pluma y Nicki Nicole no han dejado de disfrutar su romance y parece que todo va viento en popa; sin embargo, la argentina ya dejó en claro cuáles son sus prioridades en su vida, pues antes de él hay otras cosas que le parecen fundamentales, lo cual ha sido aplaudido por muchos usuarios.

Ambos famosos se dejaron ver caminando juntos por las calles de España, donde la rapera dejó en claro que antes de su nueva relación están sus fans, pues ellos la han puesto hasta donde ahora se encuentra y por eso le pidió unos momentos al cantante para poder atender a quienes se acercaban a saludarla con la intención de conocerla.

Los internautas reconocen lo atenta y amable que es Nicki con la prensa y con sus admiradores, pues nuevamente tuvo un gran detalle, pues mientras se encontraba de la mano de 'Doble P' la abordaron y aunque no se escucha bien lo que dicen, le da una señal al cantante de que siga su camino hacia el hotel en lo que atiende a los fanáticos que la esperaban a las afueras del hotel en el que se hospedaban.

¿Cómo estás? ¿Todo bien?", le dice la cantante a su fan quien se muestra sumamente emocionado y la abraza, ella se deja y termina el clip.

Nicki Nicole atenta con sus fans en España | Instagram @nelssiecarrillo

No obstante, algunos no perdonaron la actitud de Hassan Emilio Kabande Laija, pues creen que ya se le subió la fama, dado que se veía bastante serio y no se esperó a ver si también querían conocerlo, así que creen que debería aprender de su novia cómo se trata a la gente, pues sin importar en dónde la encuentren siempre se detiene y complace a sus admiradores.

Tunden a Peso Pluma lanzar pantalla

El cantante no ha dejado de estar en medio de la polémica, pues luego de levantar sospechas de consumir sustancias prohibidas en sus conciertos, recientemente se llevó una ola de críticas, pues perdió el control en pleno show al patear el monitor del escenario y destrozarlo, además de lanzarlo al piso frente al público, lo cual provocó comentarios negativos en su contra por su explosivo temperamento ya que no es la primera vez que se le ve actuar de manera impulsiva.

Fuente: Tribuna