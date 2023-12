¿Qué le pasó? Carlos Rivera tiene actitud grosera con su asistente y las redes lo tunden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exintegrante de La Academia, Carlos Rivera ha tratado de mantener su vida alejada de los escándalos, pero una mala actitud ahora lo tiene en medio de la polémica luego de que se viralizara un video en el que se le ve en uno de sus conciertos regañando a uno de sus asistentes, actitud que decepcionó a algunos de sus fans y en redes sociales lo están cancelando, pues creen que se le subió la fama.

El esposo de Cynthia Rodríguez formó parte del concierto 'Unidos por la Paz' de la Fundación Scholas Occurrentes del Papa Francisco, el cual tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, donde se encontraban presentes las cámaras del programa Ventaneando, donde transmitieron algunos fragmentos del show, donde el público pudo corear algunos de los mejores éxitos del artista de 37 años.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando comenzó a dar un mensaje hacia el público, acto seguido entró al escenario un colaborador para dejarle una copa y una bebida tratando de no distraerlo. Pero Carlos lo vio y volteó para regañarlo con una actitud poco amable, así como para pedirle que sacara las cosas, lo cual terminó obedeciendo.

Carlos Rivera humilla a asistente | Captura de video

Clic para ver el video

Carlos Rivera se disculpó por la interrupción con el público y continúo como si nada hubiera ocurrido, pero muchos usuarios de redes sociales no pasaron por alto el momento ya que nunca se le había visto explotar de esa forma, al contrario se caracterizó por ser amable, así que ahora consideran que ya se le subió la fama.

"Con el tiempo la gente saca su verdadera cara", "Llegó descalzo a La Academia…Mira ahora", "No está bien su reacción con el asistente", "No se da cuenta que se debe al público", "Bien dicen que el dinero cambia a las personas", "Yo lo admiraba por su humildad", "Lo cortés no quita lo valiente", "La culpa es de la gente que los idolatra", "No fue el modo", "Todo lo que sube baja", fueron algunos de los comentarios que dejaron en TikTok.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Carlos Rivera no se ha pronunciado al respecto y posiblemente no lo haga por la forma tan hermética con la que maneja su vida, pero lo que es una realidad es que hay muchos indignados que amenazan con dejar de seguirlo por su arranque.

Fuente: Tribuna