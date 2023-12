Revelan posible reencuentro entre Jorge Salinas y una de sus hijas tras años 'distanciados'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adriana Cataño sorprendió a propios y extraños debido a que en una reciente entrevista declaró que Jorge Salinas podría reencontrarse pronto con su hija Gabriella Cataño, pese a que en el pasado la relación entre ellos no fue la mejor. Y es que como se sabe, la actriz aseguró que el galán de Televisa fue un "padre ausente" en la infancia de la ahora exitosa conductora y creadora de contenido.

Recientemente, reporteros del programa Ventaneando captaron a la también empresaria estadounidense y en una reveladora entrevista contó que no descarta que su hija Gabriella contraiga nupcias en breve luego de un romance de 8 años: "Yo me imagino que muy pronto se tendrá que ir con Matthew (Ruiz) porque es la ley de la vida, de repente van a ver por ahí no sé, unas fotos de compromiso pronto", dijo Cataño sonriente.

Ante la pregunta directa sobre si habrá boda, la ex de Jorge Salinas contestó: "Yo creo que sí". Y como era de esperarse, inmediatamente surgió la duda con relación a si la joven invitaría al protagonista de melodramas como La que no podía amar al gran día: "Pero tú siempre preguntado esas cosas… Obviamente, ella ama a su padre, y ama a su familia, a todos sus hermanos, a todos sus hermanos y sus hermanas", declaró.

Jorge Salinas podría reencontrarse con su hija mayor

Sin embargo, Adriana precisó que es probable que ni Salinas ni ella estén presentes en sus nupcias, pues su hija Gabriella podría optar por otro tipo de enlace matrimonial. "Ella dijo 'mamá yo no sé, de repente yo me voy a ir a Las Bahamas, o a Europa y me caso con Matthew sola porque es que son tantos detalles', y ella es tan controladora, pero bueno, no sabemos", declaró la estrella de televisoras como Telemundo y TV Azteca.

Finalmente, la empresaria americana aseguró que más allá de todo, siempre respetará la decisión que tomen tanto su retoño como su yerno con respecto a su relación sentimental. "Lo que ellos quieran, yo digo que lo que ellos quieran los voy a apoyar siempre, son una pareja muy linda, y la verdad es que nosotros adoramos a Matthew", finalizó diciendo Adriana Cataño ante los micrófonos de Ventaneando.

