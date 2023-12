¿Rosita Pelayo, fallece? Gustavo Adolfo Infante da delicada notica de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso periodista y el reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de emplear sus redes sociales para dar una delicada noticia con respecto al estado de salud da la reconocida actriz de melodramas, Rosita Pelayo, dejando a sus miles de seguidores completamente sorprendidos puesto a que reveló si es verdad que la estrella de Televisa en realidad falleció tras su hospitalización.

Como se sabe, desgraciadamente el pasado jueves 14 de diciembre el periodista, Jorge Zamitiz, confirmó en un reportaje para Ventaneando que la reconocida actriz antes mencionada había sido hospitalizada de emergencia, esto debido a que en la colostomía que ella tiene desde hace un tiempo, se pudo observar una alarmante cantidad de sangre, por lo que tuvieron que correr al nosocomio en donde fue internada.

Poco después de este hecho, la reconocida actriz que se dice amiga cercana, Ofelia Cano, en una reciente entrevista para Chisme No Like afirmó que estaba al borde de la muerte y se considera que tal vez no salga de esta situación que la tiene internada: "Está muy delicada, muy delicada, el cuadro de mi amiga, creo que ya está en una fase terminal. La tienen sedada, intubada, muy triste el cuadro el cuadro es grave, no la cuenta mucho".

Rosita Pelayo. Internet

Ahora, este sábado 16 de diciembre a través de la cuenta de X, antes conocida como Twitter, Infante declaró que tenía información 100 por ciento confiable por parte de familiares de Pelayo, los cuales le desmintieron que haya fallecido y que se encuentre intubada, más confirmó que se encuentra muy sedada y en efecto no puede hablar ni moverse, pero que sí escucha y puede ver todo lo que sucede a su alrededor.

De igual forma, el presentador de Sale el Sol señaló que el estado de salud de la reconocida actriz está en un punto muy delicado que sí preocupa a amigos y familiares, señalando que ha sufrido mucho a lo largo de los años, pero que eso mismo a él le da esperanza de que resista, pues con todo eso ha demostrado que es fuerte y que tenía probabilidades de salir adelante de esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui