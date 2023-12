Tras 10 años en TV Azteca, Silvia Navarro reaparece en Televisa y sale 'furiosa' de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la producción del programa Hoy está metida en un escándalo y es que hace algunas horas salió a la luz que hicieron un fuerte desaire a una de las actrices más reconocidas de todo el espectáculo: Silvia Navarro. De acuerdo con información brindada por el reportero Gabo Cuevas, la protagonista de novelas se sintió 'humillada' durante su reciente intervención en el matutino del Canal de Las Estrellas.

A través del programa radiofónico Fórmula Espectacular, el integrante de Venga la Alegría platicó que el pasado jueves 14 de diciembre la exestrella de TV Azteca acudió al foro de Hoy porque sigue promocionando la cinta Papá o mamá, pero presuntamente no recibió el trato que esperaba. Resulta que Silvia se habría molestado porque la productora Andrea Rodríguez Doria solo le permitió estar un minuto y medio al aire.

Además, la molestia de Navarro no fue solo contra la producción de Televisa sino porque su coprotagonista Mauricio Ochmann no acudió a esta entrevista: "Resulta que Silvia Navarro estaba convocada por Videocine para llegar a las 11 de la mañana, ¿cuál fue el error? Que se la llevan a 'Hoy'... Pues que se enojó porque le dieron un 1:30, entonces se enojó porque dice 'me desperté temprano, Mauricio (Ochmann) no llega".

Silvia Navarro estaría molesta con la producción de 'Hoy'

Gabo asegura que él estaba en las instalaciones de Videocine cuando Silvia llamó muy molesta para reclamar por esta situación e informar que no se presentaría en ninguna de las juntas que ya tenía agendadas: "La mujer se sintió ofendida porque le dieron 1:30". Cabe resaltar que esta es la segunda vez que la actriz nacida en Irapuato está envuelta en una polémica similar por la promoción de la cinta Papá o mamá.

Y es que hace algunos días surgió la versión de que la protagonista de melodramas como Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo y La candidata presuntamente no quiso aceptar una entrevista en el programa de radio que conduce Cynthia Urías. "Nos contaron que la invitaron al programa de Cynthia Urías, al de radio, porque anda promocionando una película con Mauricio Ochmann, ella decide dónde sí y dónde no, y dicen que con Cynthia no quiso", relató Alejandro Zúñiga en días pasados.

Fuente: Tribuna