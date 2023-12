Alanis Morissette ilumina 'The Tonight Show 'con su interpretación de 'Last Christmas' de Wham!

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una mágica noche navideña en The Tonight Show, Alanis Morissette deleitó a la audiencia con una emotiva interpretación de Last Christmas de Wham!. La actuación forma parte de su reciente EP navideño, Last Christmas, donde Morissette rinde homenaje a clásicos atemporales de la temporada festiva, incluyendo el icónico tema de George Michael.

Morissette, reconocida como una de las 50 mejores artistas canadienses de todos los tiempos por Rolling Stone, compartió sus pensamientos sobre la cover antes de la actuación. Expresó su admiración por George Michael, revelando que su encuentro en el backstage de uno de sus conciertos fue un momento memorable. Con un toque de gratitud y reverencia hacia la voz "aterciopelada y soñadora" de Michael, la artista consideró que hacer una versión de Last Christmas era una manera de celebrar la temporada y rendir homenaje a una de sus bandas favoritas de juventud.

El EP Last Christmas de Alanis Morissette no solo incluye su versión de este clásico, sino también interpretaciones conmovedoras de otras canciones emblemáticas, como Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon, Little Drummer Boy y What Child Is This?. La diversidad de selecciones revela la habilidad de Morissette para infundir su estilo único en cualquier género, incluso en los himnos festivos más queridos.

En la entrevista con Jimmy Fallon, Morissette compartió emociones sobre su reciente incorporación al Salón de la Fama de los Compositores Canadienses. La ceremonia contó con un elocuente discurso de inducción pronunciado por Olivia Rodrigo. Morissette, reconocida por sus contribuciones significativas a la música, expresó su agradecimiento y orgullo por este prestigioso reconocimiento en su carrera.

Además, la conversación se centró en el próximo proyecto de Morissette: la gira Triple Moon, programada para el año 2024. En esta gira única, Morissette compartirá escenario con dos talentosas artistas, Joan Jett y Morgan Wade. La combinación de estas tres fuerzas musicales promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos, fusionando estilos diversos en un espectáculo que seguramente marcará la pauta en la escena musical.

La presentación de Alanis Morissette en The Tonight Show y su participación en la entrevista demuestran que la artista canadiense sigue siendo una fuerza creativa relevante y apasionada en la industria musical. Su capacidad para reinventarse y sorprender a la audiencia, ya sea a través de éxitos pasados o nuevos proyectos, solidifica su posición como una figura influyente y respetada en el mundo de la música.

Fuente: Tribuna