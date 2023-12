Britney Spears respondería a Justin Timberlake luego de que este actuara en Las Vegas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Justin Timberlake subió al escenario en Las Vegas el 13 de diciembre y, para sorpresa de muchos, interpretó su éxito del 2002 Cry Me a River, una canción que ha sido objeto de controversia debido a su conexión con su relación pasada con Britney Spears.

La reacción de Britney Spears no se hizo esperar. La estrella del pop compartió un video críptico de un leopardo el 15 de diciembre, acompañado de un pie de foto en el que parecía aplaudir la actuación de su ex. "Psss [sic] nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y lloraba... ¡Sin faltarle el respeto!!", escribió Spears en su publicación.

Britney y Justin

Este intercambio en las redes sociales revive una antigua disputa entre ambos artistas, y parece que la actuación de Timberlake avivó la llama. Antes de comenzar a cantar Cry Me a River, Justin hizo un comentario descarado: "Sin faltarle el respeto", dijo al micrófono frente a la multitud, agregando luego: "¿No somos todos solo artistas? Me siento estúpido y contagioso. Sí, todos somos artistas".

La canción Cry Me a River se ha vuelto controvertida, especialmente después de que Britney Spears la mencionara en sus memorias, The Woman in Me. Spears expresó su descontento con el video musical de la canción, en el que se la retrata como una mujer que traiciona a Justin, dejándolo triste bajo la lluvia.

Después de la actuación de Timberlake, los fanáticos de Britney expresaron su desaprobación en las redes sociales, criticándolo por elegir cantar esa canción. "Esto es dar entretenimiento gratuito en esos cruceros", comentó una persona, mientras que otra señaló: "Señor. Se trataba de la falta de respeto".

Esta no es la primera vez que Justin Timberlake interpreta "Cry Me a River" en los últimos meses. Anteriormente la cantó durante la fiesta de cumpleaños número 50 de Dave Chappelle el 24 de agosto. En sus memorias, publicadas en octubre, Britney Spears reveló detalles impactantes sobre su relación con Timberlake, incluyendo afirmaciones sobre un aborto durante su romance.

Justin Timberlake está actualmente casado con la actriz Jessica Biel, mientras que Britney Spears continúa su camino hacia la independencia tras años de tutela legal. La interacción en las redes sociales sugiere que la historia entre estos dos íconos del pop sigue generando titulares.

Fuente: Tribuna