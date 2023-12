Conductora de 'Hoy' se le declara a Verónica Castro en vivo y revela porqué se 'pelearon'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora del programa Hoy, quien lleva más de una década trabajando en Televisa, sorprendió a propios y extraños debido a que recientemente compartió sus sentimientos hacia la retirada actriz Verónica Castro. Se trata de la controversial Shanik Berman, quien en los últimos días ha estado sumergida en controversia por el problema que tuvo con Pepillo Origel, a quien le pidió perdón de rodillas.

El pasado viernes 15 de diciembre la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, celebró la posada del matutino en un restaurante karaoke de Polanco, lugar hasta el que llegó Shanik, siendo abordada por la prensa que esperaba a fuera. En este momento fue cuando la periodista aprovechó para contar todas las emociones acumuladas que tenía: "Yo a veces siento que la gente no me quiere tanto... a lo mejor caigo gorda", reveló.

Y agregó: "No estoy loca, digo las cosas como muy sin filtro, a lo mejor eso parece un poco impertinente y maleducado". Posteriormente, los reporteros trataron de cambiar de tema y cuestionaron a la mujer de origen judío sobre cuáles eran sus deseos para esta Navidad y así respondió: "El regalo que le pido a Santa Claus es que Verónica Castro me vuelva a querer". Posteriormente, Berman contó que lleva tiempo distanciada de 'La Vero' por una controversia.

Supuestamente, la madre de Cristian Castro se molestó con 'Shak' porque ella opinó acerca del supuesto romance que tuvo con Yolanda Andrade: "Por entrevistar a Yolanda Andrade, a la que amo y adoro, la venero, la idolatro, pero también quisiera que me vuelva a querer Verónica Castro". La colaboradora de Hoy además señaló "quién no quisiera casarse con Verónica Castro, quiero que me vuelva a querer".

Finalmente, Shanik explicó que debido a que su salud mental se encuentra colapsada, quiere tomar sesiones de hipnosis con Estela Durán: "Para curarme de tanto ped... es que ella me hipnotice y me cure, hasta a mi productora (la ha hipnotizado), y nos saca de pe..., voy a necesitar 300 sesiones". Y debido a todos los comentarios que ha recibido en redes, Shanik confesó que ni ella confía en sí misma: "Siento que yo no valgo nada".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes