Demi Lovato anuncia su compromiso con Jordan 'Jutes' Lutes

Estados Unidos. - La estrella del pop Demi Lovato, de 31 años, y su vocalista de respaldo y ahora alma gemela, Jordan 'Jutes' Lutes, de 32 años, han sellado su amor con un compromiso oficial. La feliz noticia fue compartida a través de las redes sociales, acompañada de fotografías que capturan el emocionante momento en que Demi aceptó la propuesta de matrimonio de Jutes en Los Ángeles el pasado sábado, luciendo un deslumbrante anillo de compromiso de diamantes en forma de pera.

El impresionante anillo, diseñado por Teresa Panico de la empresa de joyería Material Good con sede en Nueva York, fue creado de manera personalizada para la ocasión. La noticia fue confirmada por la propia Demi Lovato, quien expresó su incredulidad y felicidad en Instagram, compartiendo un mensaje de amor hacia su futura esposa.

¡Todavía estoy sin palabras! Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida @jutesmusic", escribió Demi. "Mi amor, estoy más que emocionado de casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte para siempre. Brindemos por el resto de nuestras vidas. ¡Te amo bebé!".

Jutes también compartió su emoción en Instagram, revelando detalles de la propuesta íntima y personal. "Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Sintiéndome el hombre vivo más afortunado en este momento. ¡Estoy tan enamorado de ti @ddlovato!".

La relación entre Demi Lovato y Jutes se ha desarrollado públicamente desde principios de 2022, cuando se conocieron. La pareja ha colaborado en varias canciones, entre ellas Substance, Happy Ending y City of Angels. Además, ambos compartieron la experiencia de tatuarse a juego una línea de su canción 4 Ever 4 Me.

Este compromiso marca el segundo para Demi Lovato, después de su relación previa con Max Ehrich en 2020. Lovato, quien ha expresado abiertamente su identidad de género, está actualmente programada para encabezar el concierto de Nochevieja de Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas, donde deslumbrará al público con su talento vocal de cuatro octavas. Aunque no se ha anunciado la fecha de estreno, los fanáticos esperan con ansias el documental "Child Star", el debut como directora de largometrajes de Demi Lovato, codirigido por Nicola Marsh.

