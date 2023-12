¿Divorcio? Victoria Beckham filtra inesperada noticia de su matrimonio con David Beckham

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa excantante y reconocida experta en moda, Victoria Beckham, recientemente ha dejado a miles con la boca abierta y está dando mucho de que hablar, debido a que en una entrevista para una revista británica dio una inesperada noticia con respecto a un detalla sobre su sólido matrimonio al lado del exastro del futbol, David Beckham, con el cual lleva 24 años, ¿acaso van a divorciarse?

Si se habla de parejas sólidas en el mundo del espectáculo, sin duda el nombre del matrimonio Beckham sobresale de entre todos, pues tiene casi 30 años juntos y 24 de un feliz matrimonio, del cual nacieron sus cuatro hijos, Brooklyn, que es fotógrafo y chef, Romeo que sigue los pasos futboleros de su padre, Cruz que es cantante y la joven Harper, que a sus cortos 12 años de edad ya muestra su interés en el mundo de la boda.

Esto sucedió en la más reciente edición de la revista Vulture, en la cual la excantante de las Spice Girls acaba de revelar como se encuentra su relación sentimental al lado del antiguo futbolista, dejando a todos los lectores y sus fans con la boca abierta, pues no podían dar crédito a lo que estaba diciendo la madre de cuatro, tras casi tres décadas al lado de uno de los reconocidos hombres más guapos del mundo.

Victoria Beckham. Internet

Pero no se trata de alguna pelea o de alguna infidelidad por parte de cualquiera de las dos partes, sino que cuando le cuestionaron sobre cuándo fue la última vez que tuvo pelea con el amigo del Príncipe Harry, Victoria expresó con gran sorpresa: "Voy a tener que investigarlo, porque no recuerdo cuándo discutimos por última vez", dando a entender así que en realidad las peleas con su esposo no son frecuentes y hacía mucho que no lo hacían.

De igual forma sorprendió al finalmente hablar sobre el motivo por el qué es casi imposible verla sonreír en las fotos, expresando que es al bullying que sufrió en la escuela: "Me proporcionó una especie de armadura que me sirvió para protegerme de lo que vendría después. Nunca he querido hablar de esa experiencia por la cultura de los tabloides que tenemos en Gran Bretaña. Puede ser... Desafiante, por decirlo de alguna manera".

Victoria Beckham y David Beckham. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui