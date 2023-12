El multiverso se expande con 'What If...?' temporada 2; lanzan descripciones de los episodios

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se prepara para una nueva ola de exploración con el regreso de la serie animada What If...?. La temporada 2, que se estrenará el 22 de diciembre en Disney+, promete llevar a los fanáticos a diferentes escenarios donde los eventos del MCU se desarrollaron de manera única.

Cada episodio de What If...? explora un universo alternativo, planteando preguntas fascinantes sobre cómo podrían haber sido las cosas si ciertos eventos hubieran tomado un giro diferente. La temporada se lanzará de manera única, con un nuevo episodio disponible cada día, a diferencia de otros programas de Disney+ que se lanzan semanalmente.

Crédito: Instagram

La primera entrega de esta temporada nos sumergirá en la pregunta: "¿Qué pasaría si... Nebula se unió a los Nova Corps?" Este episodio establece el tono para una serie de escenarios intrigantes, incluido uno donde Peter Quill ataca a los héroes más poderosos de la Tierra, también conocidos como los Vengadores.

Uno de los momentos más esperados es What If... ¿Feliz Hogan salvó la Navidad?, programado para estrenarse en Nochebuena. Este episodio promete giros emocionantes, como se insinuó en el tráiler de la temporada. Además, los fanáticos pueden anticipar el regreso de personajes icónicos, como la Capitana Carter, quien se enfrentará al pisotón de la hidra en uno de los episodios.

La serie también explorará escenarios que se desvían aún más de la línea temporal conocida, como What If... ¿Los Vengadores reunidos en 1602?, inspirado en la serie limitada de cómics Marvel 1602. Este enfoque en universos alternativos permite a los creadores de la serie ofrecer nuevas interpretaciones creativas y emocionantes de los personajes familiares del MCU.

Además, la temporada 2 introducirá a Kahhori, un personaje original creado para la serie. Kahhori, que reside en la Confederación Haudenosaunee en una época anterior a la colonización de América, protagonizará el sexto episodio titulado What If... ¿Kahhori remodeló el mundo?".

Crédito: Marvel

What If...? es parte de la expansión del MCU hacia el multiverso, un tema que también ha sido abordado en proyectos como Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La serie, narrada por el Vigilante (Jeffrey Wright), ofrece una perspectiva única y emocionante del vasto multiverso de Marvel.

La temporada 2 de What If...? llega acompañada de otras emocionantes series animadas de Marvel en desarrollo, como el spin-off de Marvel Zombies, Friendly Neighborhood Spider-Man, y el renacimiento de la querida serie de los 90, X-Men '97. El MCU continúa explorando nuevas narrativas y dimensiones a través de estas producciones animadas que prometen expandir aún más el universo de superhéroes.

Con la fecha de estreno programada para el 22 de diciembre en Estados Unidos, los fanáticos están ansiosos por sumergirse en las sorpresas y maravillas que la temporada 2 de What If...? tiene reservadas en el vasto y diverso multiverso de Marvel.

Fuente: Tribuna