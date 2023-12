Exhiben a Kimberly Loaiza y JD Pantoja de intentar sabotear a su examiga Kenia Os

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja vuelven a ser centro de polémica, pues las redes sociales se encuentran de cabeza luego de que un tiktoker expusiera una conversación que tuvo con la cantante Kenia Os, con quien antes tenían una amistad y al parecer ahora buscan sabotearla para que no se presente en su natal Mazatlán.

Tras el lanzamiento de X Amor, Kim fue acusada de plagio como le ha sucedido a otras famosas, acusaciones de las que salió a defenderse, pero el usuario @Diegokmorillo reavivó el tema de su enemistad al mostrar una conversación con Kenia, donde exhibe que a la fecha no deja de encontrar obstáculos interpuestos por Jukilop.

En dicho material se dice que tanto JD Pantoja como Loaiza habrían impedido su presentación, pues habrían hecho un trato para presentarse en el puerto con la condición de que no permitirán que diera su show Kenia en el mismo año, quien calificó su acción como un "abuso", pues no sólo se estarían metiendo con su carrera, también con sus ingresos.

Pero eso no es todo, pues también se dio aseguran que Loaiza y Pantoja le están pagando a diversos sitios para que difundan información falsa que afecte a la "Kenini": "Amor esto no para, ya tiene años haciendo esto, lit no puedo lanzar mi fecha de Mazatlán porque pidieron que para ellos presentarse, la única condición era que yo no me presentara", se lee en la conversación.

Tal como era de esperarse, el tema de inmediato se volvió tendencia en X, donde le han mostrado su total respaldo a Kenia Os, pues están tachando de abusadores y envidiosos a los Jukilop, pues no es la primera vez que se les acusa de intentar ponerle el pie a la mazatleca, quien hasta la publicación de esta nota no ha salido a aclarar si la conversación que se filtró es real.

No obstante, algunos de sus fanáticos han replicado un video de uno de sus en vivos pasados en el que explica que intentó hacer de todo por presentarse en su lugar de origen y que prefiere no darle importancia a los motivos, pues en 2024 nadie podría detenerla, lo cual para muchos comprueba la teoría de que los influencers la habrían saboteado.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja ya se pronunció y negó rotundamente las acusaciones, asegurando que con esta polémica quieren empañar el éxito que está teniendo Loaiza, por lo que advirtió que piensa demandar al responsable de todo escándalo, pues están dañando su imagen y el hate no ha dejado de lloverles.

Fuente: Tribuna