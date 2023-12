Horóscopo de Mhoni Vidente HOY domingo 17 de diciembre 2023: Esto te deparan los astros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los horóscopos de la semana cierran, dados por la reconocida y famosa astróloga nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, la cual ha revelado que es lo que los astros deparan este domingo 17 de diciembre del 2023, para cada uno de los 12 signos del zodiaco, abarcando desde los problemas familiares, laborales y si es que el amor va a llegar a su vida en estas épocas decembrinas.

Aries

Sueles tener problemas para soltar las cosas y buscas siempre la perfección, por lo que ahora debes de concentrarte en lo que tienes, no les des vueltas al mismo problema, sigue avanzando y no busques seguir controlando lo que no puedes controlar. En cuestiones del amor vas a tener mayor compatibilidad con Aries, Leo y Capricornio.

Tauro

Es momento de que en tu vida debas de aprovechar la abundancia que llega a tu vida, pero debes de administrar todo de la mejor manera posible, pues estás en una época de crecimiento en el que todo lograrás que sea a tu favor.

Géminis

Es el momento de que controles esos celos que sientes con tu pareja y que pelees por pequeñas cuestiones, los cuales podrían poner en riesgo esa estabilidad que tanto haz deseado. Si eres soltero vas a encontrar una gran compatibilidad amorosa con signos de Acuario, Libra y Géminis.

Cáncer

Finalmente estás en un punto de paz en el que puedes alcanzar una estabilidad que tanto estabas esperando, debido a que encuentras el equilibrio en el trabajo, además de que es momento de transformación y cambiar esas ideas negativas, purificar los pensamientos que tienes.

Leo

Es momento de que dejes a un lado la timidez y comiences a dejar que tu creatividad salga a la luz, vas a poder conseguir grandes cosas con ellas, en lo laboral y personal podrás dar soluciones a problemas que te aquejan en el día a día, ganando puntos a favor con tus jefes.

Virgo

Debes de reconocerte, es momento de que hagas una introspección que va a ayudarte a que aprendas que es lo que deseas y que es lo que necesitas, evitando que mantengas en tu vida aquellas cosas que te dañan y no hacen más que retenerte, en vez de dejarte seguir creciendo.

Libra

Es el momento para tomar decisiones financieras, que hagas una valuación de todas tus opciones y tomar medidas con confianza cuando se trata del dinero, como buscar la independización laboral y comenzar un propio negocio.

Escorpio

Debes dejar de lado todo aquello que está restando tu vida, que veas en tu interior aquellas cosas negativas que no te dejan seguir creciendo laboral y profesionalmente, acepta que es momento de cambiar y hacer unos ajustes en tu vida y pensamientos.

Sagitario

Haz estado dejando de lado últimamente a tus amistades y aquellas personas que han estado en tu vida, es momento de que fortalezcas los lazos que haz creado con tus relaciones, por lo que debes de dejar de lado el trabajo solo unos momentos y reconectar con esas personas.

Capricornio

Debes de comenzar a pensar más en tu salud física y mental, por lo que tienes que comenzar a comer cosas más saludables y cambiar esos hábitos negativos que en un futuro pueden afectar a tu salud a muchos niveles.

Acuario

Es el momento ideal para que vayas acomodando tus prioridades en el trabajo, que organices tus tiempos para alcanzar todas esas metas y llegues al éxito que tu esperas ocurra.

Piscis

No calles más tus sentimientos, sincérate con aquella persona especial en tu vida, dile todo lo que sientes por él o por ella, arriésgate a darle un poco de tu corazón, confía en que podrás ser amado de vuelta. En caso de estar en pareja, van a tener que analizar bien su relación sentimental.

Fuente: Tribuna del Yaqui