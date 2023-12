Jason Momoa expresa incertidumbre sobre el futuro de 'Aquaman' en el Universo de DC

Estados Unidos. - Jason Momoa, conocido por su papel como Aquaman en el universo cinematográfico de DC, ha compartido sus inquietudes sobre el futuro de la franquicia de superhéroes mientras promociona la próxima película Aquaman and the Lost Kingdom, que se estrenará el 22 de diciembre.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Momoa abordó los informes que sugieren que esta podría ser su última interpretación como el Rey de la Atlántida. Aunque expresó su deseo de que no sea el final, reconoció que puede no ser su elección. Momoa ha manifestado previamente su amor por el personaje de Aquaman, destacando su conexión personal con el océano y su interés en la biología marina.

El actor reconoció la influencia de James Gunn y Peter Safran, quienes lideran DC Studios, en la dirección futura del universo cinematográfico de DC. Aunque le gustaría continuar interpretando a Aquaman, comprende que los nuevos líderes pueden querer "comenzar su propia cosa nueva". Momoa expresó sus deseos de continuar en el papel si la audiencia sigue disfrutando del personaje, pero admitió que, en este momento, las perspectivas no parecen muy prometedoras.

Me encanta este personaje y me gustaría interpretarlo durante mucho tiempo. Veo a dónde me gustaría que fuera", comentó Momoa. "Todo se reduce a si a la gente le encanta. Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría ser parte de él. Warner y DC son definitivamente mi hogar".