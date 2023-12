Juice WRLD y Eminem unen fuerzas para una sorprendente colaboración en el tema 'Lace It'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un emotivo tributo a Juice WRLD, el difunto rapero que habría cumplido 25 años hace dos semanas, y en conmemoración del cuarto aniversario de su fallecimiento, los herederos del talentoso artista han lanzado una nueva canción titulada Lace It, en colaboración con el icónico Eminem. La canción, producida por Benny Blanco, no solo resalta la maestría musical de ambos artistas, sino que también aborda de manera franca y cruda los peligros de la adicción.

En este emotivo encuentro musical, Eminem, quien ha sobrevivido a sus propias batallas con las drogas, comparte versos impactantes enumerando a colegas de la industria musical que no superaron las luchas contra la adicción, incluyendo nombres como Lil Peep, Ol' Dirty Bastard, Shock G, Pimp C, Prince y Michael Jackson. El rapero de Detroit reflexiona sobre su propia suerte al escapar de las garras de las sustancias y destaca la importancia de la precaución y la conciencia en medio de la trampa del círculo vicioso de la adicción.

El verso de Eminem es una secuela de su colaboración anterior con Juice WRLD en Godzilla, que se lanzó poco después del fallecimiento del joven rapero en diciembre de 2019. En esta nueva entrega, ambos artistas advierten a la generación más joven sobre los riesgos de la adicción, utilizando su plataforma para transmitir un mensaje poderoso y reflexivo.

Carmela Wallace, la madre de Juice WRLD, compartió sus pensamientos sobre la colaboración y expresó la dualidad de sentimientos que experimenta. Recuerda a su hijo como un apasionado fan de Eminem, quien repetidamente reproducía la música del legendario rapero en casa. Sin embargo, lamenta no poder compartir este momento con Juice WRLD, quien se fue demasiado pronto.

Lace It es la segunda colaboración póstuma entre Juice WRLD y Eminem, y su lanzamiento ha generado una mezcla de emociones entre los seguidores de ambos artistas. La canción refleja no solo la habilidad artística de Juice WRLD, sino también su impacto perdurable en la industria musical y su capacidad para abordar temas difíciles a través de su arte.

La madre de Juice WRLD, consciente del legado de su hijo, estableció el Fondo Live Free 999 cuatro meses después de su fallecimiento. Este fondo tiene como objetivo brindar apoyo a los jóvenes que luchan contra la ansiedad, la adicción y la depresión, llevando consigo el mensaje de conciencia y cuidado que Juice WRLD compartía en su música.

Con Lace It. Juice WRLD y Eminem no solo ofrecen una poderosa colaboración musical, sino que también lanzan una advertencia sincera sobre los peligros del camino de la adicción, utilizando su arte como una herramienta para inspirar reflexión y conciencia en sus oyentes.

Fuente: Tribuna