¿Lo recuerdas? Gibrán Gutiérrez de 'La Academia' reaparece con indirecta para Danna Paola

Ciudad de México.- El reality de TV Azteca, La Academia se ha convertido en una importante plataforma para despuntar la carrera de nuevos talentos y de sus aulas han surgido grandes artistas de la talla de Yuridia, Carlos Rivera o Yahir, por mencionar algunos, también hay quienes se han hecho de un lugar en el medio en otros rubros como la conducción o las redes sociales.

Sin embargo, todas las emisiones han estado impregnadas de drama y polémica, razón por la que algunos participantes son recordados, tal es el caso de Gibrán Gutiérrez, quien fue humillado a nivel nacional tras olvidarse que las cámaras del show lo grababan 24/7 y durante una plática con una de sus compañeras, calificó a Danna Paola como una "c…lera".

La famosa cantante fungía como juez en 2020, así que al enterarse del comentario del participante no dudó en dar réplica y defender su jerarquía, por lo que en pleno concierto fue poseída por el espíritu de Lola Cortés, pues además de que no tuvo piedad con el cantante, invitó a los televidentes a que no votaran por él.

Tras terminar su presentación, Danna se desvivió en halagos hacia Gibrán y cuando menos lo esperaba le cuestionó: "¿Así no soy c…lera contigo?", pues le explicó que vio todo lo que dijeron a sus espaldas y dejó en claro que no iba a permitir ese tipo de faltas de respeto, pues tiene una carrera que respalda cada una de sus críticas.

Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", remató la intérprete de Mala Fama.

Esta bochornosa situación influyó en la salida de Gibrán del concurso, además de que dejó de aparecer en la pantalla y poco fue lo que se supo acerca de él, aunque siguió con su sueño en la música y recientemente reapareció desde su cuenta de TikTok, donde de inmediato se viralizó gracias a la promoción de su nuevo lanzamiento, donde utiliza la icónica frase con la que Danna lo humilló, lo cual para muchos es una indirecta para la famosa.

La canción se titula La Mala y se encuentra disponible en plataformas digitales, donde el exacadémico muestra su incursión en el regional mexicano y arranca con la poderosa frase "¿Y así no soy C…lero mi amor?", así que como era de esperarse su canción de inmediato generó cientos de reacciones, entre las que destacan que es un joven talentoso y que quizás Danna fue muy dura con él, aunque otros creen que quiere revivir su carrera colgándose de dicha polémica.

