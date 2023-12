Nueva demanda acusa al baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, de agresión sexual en helicóptero

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una impactante revelación, una demanda presentada en Los Ángeles acusa al baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, de agredir sexualmente a una mujer en la cabina de un helicóptero en 2003. La demandante, identificada como Jane Doe, alega que el piloto privado de Lee la atrajo al helicóptero, donde ocurrieron los presuntos hechos.

Según la denuncia, Jane Doe conoció al piloto, David Martz, en 2002, mientras trabajaba en un banco en San Diego. Desarrollaron una amistad, y Martz la invitó a un viaje en helicóptero. Aunque inicialmente dudaba, finalmente aceptó la propuesta, pensando que sería un paseo turístico por el condado de San Diego. Sin embargo, la demanda sostiene que, en cambio, fue llevada a Los Ángeles junto a Tommy Lee en febrero de 2003.

Crédito: Internet

La situación se tornó más turbia durante el vuelo de 40 minutos. Según la demanda, Martz y Lee consumieron alcohol, marihuana y cocaína, creando un ambiente inquietante en el helicóptero. La demandante afirma que, bajo la presión de Martz, subió a la cabina y se sentó en el regazo de Lee, donde ocurrieron los presuntos actos de agresión sexual.

La denuncia detalla el supuesto ataque, incluyendo manoseos forzados, besos no deseados, penetración con los dedos y un intento de obligar a realizar cópula oral. La mujer sostiene que, aunque intentó resistirse, se vio atrapada en la cabina con movilidad limitada.

El documento legal también revela que la mujer no denunció los hechos en su momento, creyendo que la policía no tomaría en serio su caso. Años después, al hablar con Martz por teléfono en 2009, no se abordaron los eventos traumáticos del vuelo. Martz falleció en un accidente de Cessna en 2015.

La demandante argumenta que la presunta agresión le causó "gran conmoción, angustia, humillación, vergüenza y culpa". Ahora, después de varios años, decide presentar la demanda, sugiriendo que Martz y Lee podrían tener un historial de comportamiento indebido en el helicóptero.

Crédito: Internet

Los abogados de Jane Doe, Neville Johnson, Douglas Johnson y Melissa Eubanks, han presentado cargos que incluyen agresión sexual, violencia de género, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. Además de Tommy Lee, la demanda nombra a Mayhem Touring, Tommy Lee Inc., A Natural High Helicopters y Social Helicopters como acusados.

Hasta el momento, los intentos de contactar a un representante de Tommy Lee para obtener comentarios no han tenido éxito. La nueva demanda se suma a la controversia que rodea al piloto Martz, quien previamente enfrentó acusaciones de volar bajo los efectos del alcohol y perdió su licencia de piloto en varias ocasiones, según informes anteriores.

Fuente: Tribuba