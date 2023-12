'¿Quién es la Máscara?' 2023: Esta es la identidad del ganador y de los dos finalistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde su primera emisión en agosto de 2019, el programa ¿Quién es la Máscara? ha alcanzado un notable éxito en Televisa. No solo se destaca por presentar un concepto innovador en la televisión, donde celebridades se ocultan tras divertidos disfraces mientras un grupo de "expertos" trata de adivinar su identidad, sino también por convertirse en la excusa perfecta para que numerosas familias se reúnan frente al televisor y participen en el juego.

Este domingo 17 de diciembre llegó la hora de la gran final en la que toca decirle adiós a su quinta temporada, la cual por varios meses demostró el talento de sus pintorescos personajes, y también, cada domingo fue dejando al descubierto las identidades de los participantes: Sardinas Avispa, Balero, Bebé Alien, Carritos chocones, Bombona, Dientes, Girasol, Hada, Hechicera, Huesos, Jaguar, José Ramonstruo, Llama, Milagrito, Namaste, Pastelito, Pixel Boy, Puercoespunk.

La conducción del show recayó nuevamente en Omar Chaparro, quien se encargó de interactuar con los participantes para obtener detalles adicionales sobre sus vidas. No obstante, el verdadero desafío estuvo en manos del equipo de investigadores. En esta edición 2023, los roles de Yuri, Juanpa Zurita y el recién estrenado padre, Carlos Rivera, se mantuvieron, mientras que Martha Higareda hizo su debut en el equipo de expertos.

Los ganadores

En la gran final de ¿Quién es la Máscara?, la competencia se intensificó con las presentaciones de José Ramonstruo, Jaguar y Puercospunk como los tres finalistas. Sin embargo, la revelación más destacada de la noche fue la identidad del tercer lugar, que resultó ser Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, uno de los youtubers que integró la primera generación de creadores en YouTube, y quien le dio vida al personaje de Jaguar.

En la fase de los dos últimos finalistas, los jueces emitieron sus apuestas definitivas: Carlos Rivera y Yuri optaron por Carlos Baute, Martha Higareda mencionó a Carlos Vives, mientras que Juanpa Zurita apostó por Carlos Vives. La revelación final confirmó que José Ramonstruo era Carlos Baute, consolidando así su posición como el merecido segundo lugar en ¿Quién es la Máscara? 2023.

Y por último, el indiscutible ganador del programa fue Puercospunk, quien como apuntaban los rumores resultó ser Bárbara de Régil. Se ha destacado en la televisión mexicana y ha participado en varias telenovelas y programas, siendo uno de sus papeles más conocidos el de Rosario Tijeras en la serie homónima. Además de su carrera como actriz, Bárbara de Regil es conocida por su presencia en redes sociales, donde comparte consejos de estilo de vida saludable, ejercicio y bienestar.

Cabe mencionar que este reallity show no tiene ningún tipo de premio económico como es acostumbrado en otros programas y como en ediciones anteriores, el ganador del programa solamente se llevará un trofeo a casa. De acuerdo con gente de la producción de Televisa, este programa no fue pensando como una 'competencia' entre los participantes, si no que los participantes van al programa más por la experiencia y a divertirse.

Fuente: Tribuna