¿Sale del clóset? Natalia Súbtil acepta estar abierta a tener una relación con otra mujer

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo, Natalia Súbtil dejó en shock a sus seguidores luego de protagonizar un beso con Jessica España en uno de los conciertos de RBD, lo cual escandalizó a la opinión pública ya que nunca antes se había dejado ver tan cercana a otra mujer, razón por la que no tardaron en surgir especulaciones acerca de su orientación sexual.

Tal como la mayoría lo sabe, la brasileña sostuvo una relación con Sergio Mayer Mori, misma de la que nació su hija Mila, quien actualmente tiene siete años, pero para muchos tremendo beso fue la prueba de que se está dando una nueva oportunidad en el amor, así que decidió salir a despejar dudas acerca de lo que ocurrió en dicho evento.

Fue frente a las cámaras de Qué Buen Chisme, donde la famosa reconoció que hubo un beso y que no significó nada, pues fue algo que se dio de manera fortuita en el furor del concierto, además de que no sería la primera vez que besa a otra mujer, pues recuerda que como parte de su trabajo lo ha hecho de manera profesional y no le ve el porqué del asombro.

En Mujeres Asesinas me bese con Fernanda Castillo, Jessica fue la segunda y fue un piquito, ni cuenta", comentó.

Respecto a si estaría dispuesta a tener un romance con alguien de su mismo sexo, Natalia no descarta la idea, aunque destaca que actualmente se encuentra en una relación, por lo que no tiene pensamiento para alguien más: "Nunca se puede decir nunca, pero ahorita estoy muy feliz con mi pareja".

De igual forma, la exintegrante de El Hotel VIP indicó que para ella la sexualidad es un tema común del que incluso habla con su hija, quien ya comienza a realizarle algunos cuestionamientos, por lo que le hace ver que el amor es siempre es lo más importante más allá del género, por lo que respetaría si su pequeña le dice más adelante que tiene preferencias diferentes: "A mí no me importa, con que mi hija sea feliz y buena persona".

¿Quién es el novio de Natalia Subtil?

Natalia Súbtil y su novio | Instagram @nataliasubtil

Natalia Súbtil ha sido muy hermética respecto a su relación, así que no ha querido revelar el nombre de su galán, pero sí ha compartido imágenes en las que incluso deja ver que convive con la pequeña Mila y algunos la criticaron ya que su novio parece ser más joven que ella, pero de inmediato salió a defenderse al confesar que tiene 40 años y al parecer es un empresario.

Fuente: Tribuna