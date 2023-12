Daniela Parra celebra su triunfo en 'LEBEH' desde la cárcel con baile junto a Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de ser ajena al medio del espectáculo, Daniela Parra decidió hacer su debut en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde concurso de la mano de Rafael Nieves y gracias a su tenacidad lograron coronarse campeones por el apoyo del público que les otorgó más de 7 millones de votos, por lo que no han parado de agradecer por todas las muestras de cariño que han recibido.

La joven admitió frente a las cámaras del matutino que forjó una gran familia dentro de la competencia por toda las horas de ensayo y convivencia, además de que aprovechó para agradecerle al actor por todo el apoyo que le brindó, pues nunca había bailado de esa forma y mucho menos ante tantas cámaras, así que ahora que levantaron la copa siente que todo su esfuerzo valió la pena.

Dani confesó que ya pudo reunirse con su padre para celebrar su triunfo, pues el pasado domingo 17de diciembre acudió a la cárcel para visitarlo y comparte que se encontraba muy feliz por verla triunfar en la pantalla, por lo que incluso cuando apenas la vio corrió para abrazarla y le dijo: "Lo logramos".

De igual forma, reveló que en la cárcel hicieron un concurso de baile y casualmente lo ganó su papá Héctor Parra, por lo que estuvo muy emocionada por todo lo que le ha pasado últimamente, así que terminaron bailando juntos y le informó a todos que el actor les envió su agradecimiento por la oportunidad que le dieron.

Lo vi desde lejos, llegó corriendo y me cargó, me dijo ‘lo logramos’, estuvo padrísimo (...) hicieron un concurso de baile entre todos y ganó mi papá también, después salimos los dos a bailar, estuvo padrísimo".

¿Daniela Parra se queda en la televisión?

Los conductores de Hoy, le cuestionaron a Daniela acerca de sus próximos proyectos y sorprendió al señalar que quiere seguir bailando, pues descubrió que es muy apasionante: "Fue demostrarnos que sí pudimos, la disciplina que tuvimos (...) Rafa fue un gran compañero y la verdad es que sí me gustó bailar y yo creo que lo voy a seguir haciendo".

Además, la joven dijo al salir de Televisa a diferentes medios que está en pláticas con la televisora para realizar otros proyectos de los que no quiso ahondar en detalles, porque todavía no hay nada concreto, pero es un hecho que seguirá apareciendo en la pantalla y no descarta estudiar actuación en el CEA.

Fuente: Tribuna