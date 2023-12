De luto y furiosa: Sylvia Pasquel, devastada, da fuerte noticia y estalla contra la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Sylvia Pasquel, está dando de que hablar, debido a que se mostró bastante furiosa y completamente devastada tras vestirse de un triste luto, debido a la perdida de la reconocida actriz de melodramas, Rosita Pelayo, de la cual acaba de dar una fuerte noticia sobre sus últimos momentos de vida, por lo que estalló contra la prensa por sus preguntas personales.

La tarde del pasado sábado 16 de diciembre a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, el famoso periodista y gran amigo de la actriz, Jorge Zamitiz, informó que Rosita perdió la vida en medio de su lucha en contra del cáncer de colón, expresando: "Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres".

Ante esta lamentable noticia, grandes celebridades del mundo del espectáculo, ya sea de Televisa, de TV Azteca, de Imagen TV y de otras empresas televisoras, se presentaron en la funeraria para darle el último adiós, en donde también estuvieron reporteros de la prensa de estos medios de comunicación, en la cual entrevistaron a estos, así como la hija mayor de la reconocida primera actriz, Sylvia Pinal.

Durante su salida del funeral, la madre de Stephanie Salas, afirmó que estuvo con ella un día antes de su deceso, el pasado viernes 15 de diciembre, expresando que siempre fueron grandes amigas y no solo iba a estar presente en su funeral, sino que quería verla cuando aún estaba en este mundo, aseverando: "Todo es en vida, estuve con ella el viernes toda la tarde estaba dormía y sé que me oía, siempre perder a un amigo duele mucho".

Ante este hecho, le cuestionaron a la actriz de Televisa si ella trató de ayudar a Pelayo para que Alberto Estrella y Paty Villafuerte, le regresaran todo el dinero que perdió por su aparente estafa, a lo que Pasquel destacó: "Yo no me meto en esas cosas, ya les dije no voy a hablar de nada personal y espero lo respeten", y cuando quisieron hablar sobre su nieta, Michelle Salas, se puso visiblemente más molesta y destacó que responde lo que ella considera relevante y no de su vida personal.

