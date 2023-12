Ex de Yeri Mua, asegura que se casó en secreto y las redes se burlan por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales se pusieron de cabeza luego de que el exnovio de Yeri Mua hiciera fuertes revelaciones en TikTok, asegurando que se encuentra en una nueva relación y no sólo eso, pues dice que se casó en secreto porque se encuentra más enamorado que nunca y como no desea que nadie se meta en su romance prefiere esconderlo.

Se trata de Brian Villegas, mejor conocido como 'El Paponas', con quien la 'Bratz Jarocha' estuvo por años e incluso tuvieron un embarazo que la famosa decidió interrumpir , presuntamente por la violencia que vivía dentro de su relación y en 2022 terminaron en medio de un gran escándalo en el que se sacaron a relucir varios secretos.

Desde entonces, el influencer no había presentado de manera formal a otra novia, aunque se sabía que salía con algunas chicas y ahora los fanáticos quieren saber quién es su esposa, aunque también hay muchos comentarios que ponen en duda que esto sea cierto, pues consideran que únicamente lo hace para tratar de llamar la atención.

Me case de manera ilegal, fue infraganti o escondido, de manera secreta o clandestina, sólo por el civil, pero no le he dicho a nadie y no van a descubrir con quién", contó.

Paponas se casó con misteriosa mujer | Captura TikTok

Aquí puedes ver el video

También, indicó que ya viven juntos e incluso se encontraba con él, pero no quiso ni siquiera mostrar su mano cuando los usuarios le pedían que mostrara el anillo de compromiso, mismo que Brian presumió le costó 150 mil pesos, pero advirtió que en cuanto se casen por la iglesia le dará otro mucho más costoso, lo cual daría muestra de que van en serio.

Sin embargo, las burlas no faltaron y entre tanto misterio comenzaron a decirle que su boda no fue secreta ya que todos lo vieron contraer nupcias con Kimberly 'La Más Preciosa' de 'Las Perdidas', pues se mofan del parecido físico que tiene con Óscar Barajas: "Jajaja lo que hace por figurar", "La Yeri no va a soportar", "Todo por monetizar", "Todos vimos cuando se casó con Kimberly Irene", "Pobre inventado", se lee entre los comentarios.

Los internautas se burlan del parecido de Brian Villegas con el esposo de Kimberly 'La Más Preciosa' | Imagen especial

'El Paponas' no ha vuelto a comentar nada al respecto, pero mientras él hace su vida de casado, Yeri Mua se encuentra en disfrutando del momento más exitoso de su carrera tanto en redes sociales como en la música, pues con menos de cinco canciones se ha coronado en el top de importantes listas de reproducción.

Fuente: Tribuna