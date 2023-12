Kendall Jenner y Bad Bunny pondrían fin a su relación: “No sería para siempre”

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el mes de febrero cuando Kendall Jenner y Bad Bunny iniciaron los rumores de que mantenían una relación amorosa, algo que provocó tremendo shock entre los amantes de la farándula y socialité, puesto se trataba de una pareja que nadie se esperaba; sin embargo, a 2 meses de cumplir el año juntos, la integrante de Keeping Up With The Kardashians y el reguetonero habrían puesto fin a su romance.

La noticia trascendió el pasado domingo, 17 de diciembre, luego de que una fuente confirmara la separación de la pareja, en el medio People Sujnday, premisa que en definitiva dejó impactados a los fans de ambas partes, pero la verdadera sorpresa la dio un segundo informante quien brindó más detalles para el medio Entertainment Tonight, quien declaró que la causa de su ruptura no fue una infidelidad, sino la apretada agenda de ambos.

Según lo dicho por la fuente, pese a que ambos disfrutaron al máximo de su relación, la realidad es que eran conscientes de que su noviazgo no duraría para siempre, esto debido a que ambos son jóvenes (Jenner tiene 28 y Bad Bunny 29) y consideran que aún les quedan muchas cosas por vivir de manera individual, por lo que llegaron a la conclusión de que, lo mejor para ambos, sería continuar por caminos separados.

“Ambos sabían que probablemente no sería una relación para siempre y eso lo entendieron mutuamente desde el principio. Tienen agendas muy ocupadas y saben que todavía son jóvenes y que tienen mucho más que experimentar individualmente antes de establecerse.”

A diferencia de otras rupturas, todo indicaría que Jenner y Benito terminaron su relación de manera pacífica, pues Kendall no dejó ni por un momento su agitada vida social; incluso el medio Page Six reveló que, el pasado sábado, 16 de diciembre, la modelo fue captada pasando el tiempo junto a sus amigos Lauren Perez y David Waltzer, mientras portaba un abrigo de piel de gran tamaño por el clima frío.

Cabe señalar que la relación llegó a su fin sin que ninguno de los dos artistas hablara abiertamente de su amorío y es que, aunque fueron vistos públicamente en diversas ocasiones y hasta varios paparazzis obtuvieron fotografías de ellos besándose o pasando el rato en citas privadas y románticas, la realidad es que ni la hermana de Kim Kardashian ni el reguetonero dieron señales de tener algo en redes sociales o en algún medio de comunicación, como sí lo han hecho otras estrellas.

