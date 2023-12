Kimberly Loaiza anuncia su retiro y se vuelve la burla; confirma que fingió pleito con JD Pantoja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Kimberly Loaiza se volvió tendencia en todos los medios de comunicación y redes sociales debido a que anunció que había tomado la decisión de abandonar su carrera y retirarse por diversos motivos. En un revelador video, que ha causado diversas reacciones, la influencer también admitió que el reciente escándalo de infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue parte de una estrategia publicitaria.

Como se recordará, hace algunas semanas salió a la luz un video que mostraba al también cantante y empresario dormido en una habitación y en compañía de una mujer que se denominó como su amante. Esto desencadenó una mediática pelea con Kimberly, quien incluso mostró que supuestamente sufría violencia con JD, lo cual resultó ser falso. Y es que en el reciente video que subió su canal de YouTube, ella misma lo confirmó.

Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra", declaró Loaiza.

Kimberly confesó que se encuentra sumamente arrepentida de prestarse a esa polémica, pues asegura que ya sabía que después de ello tendría cero credibilidad: "Sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles", expresó antes de hablar de la causa de su retiro.

Y agregó: "Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura". La 'Lindura mayor' también añadió que su retiro no tiene nada qué ver con el 'hate' que ha recibido en las últimas semanas y compartió que en realidad lo hace por sus hijos Kima y Juanito: "Me niego a perderme su infancia", compartió muy consternada y entre lágrimas.

Kimberly aseguró que los niños han vivido en aviones y mudándose constantemente, por lo cual no tienen una estabilidad ni tampoco lazos de amistad o con sus primos; también contó que en el último año ha tenido solo cuatro convivencias con su madre, y con otros familiares tiene más de un año sin verse, por lo cual cree necesario tomarse un descanso para atender estas cuestiones. La youtuber explicó que Despedida Tour será la última gira que hará en su carrera, lo cual dividió los comentarios pues muchos creen que está haciendo este anuncio para llamar la atención. ¿Tú qué piensas?

Fuente: Tribuna