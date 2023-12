Lamentable: Fallece James McCaffrey, la voz inolvidable de 'Max Payne'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de James McCaffrey, reconocido actor estadounidense que dejó una huella imborrable al prestar su voz al icónico personaje de videojuegos Max Payne. McCaffrey, de 65 años, perdió la vida el pasado domingo después de una valiente batalla contra el cáncer, según informaron fuentes de TMZ.

La estrella, diagnosticada con mieloma múltiple, atravesó una carrera de 35 años en la industria del cine y la televisión. "Uno de los protegidos de Dick Wolf (Swift Justice), McCaffrey pasó a una exitosa carrera de 35 años en televisión y cine", expresó un representante a TMZ. Formado en el Actor's Studio, nunca perdió su amor por la creación de personajes, destacándose en roles protagónicos gracias a su buena apariencia.

James McCaffrey

El actor Kevin Dillon compartió su pesar en Instagram: "James McCaffrey, tuvimos suerte de conocerte. Mi mejor amigo, te echaremos de menos". McCaffrey, reconocido por su versatilidad en distintos medios, dejó una marca indeleble en el mundo de los videojuegos, especialmente por su interpretación magistral del personaje Max Payne en la aclamada serie de videojuegos del mismo nombre.

Su valiente y emocional actuación dio vida a Max Payne, obteniendo elogios por capturar la sensibilidad noir del personaje. Además de Max Payne, McCaffrey prestó su voz a numerosos personajes de videojuegos, demostrando su habilidad para transmitir profundidad y autenticidad en la narración virtual.

En el ámbito televisivo, McCaffrey participó en la comedia Rescue Me, donde interpretó a Jimmy Keefe durante 56 episodios entre 2004 y 2011. También fue parte del elenco de Viper, un exitoso programa que se emitió de 1994 a 1999, donde luchó contra el crimen al volante de un Dodge Viper RT/10.

Además, su elegante presencia se hizo notar en producciones cinematográficas como The Truth About Cats & Dogs, The Big Take, A Gifted Man y American Splendor, entre otras. McCaffrey también incursionó como productor en proyectos como Beyond Repair en 2015.

El querido actor deja un legado en la industria del entretenimiento y es recordado por su talento, versatilidad y contribución significativa al mundo de los videojuegos. Le sobreviven su esposa Rochelle Bostrom y su hija Tiernan. La comunidad artística y los fanáticos lamentan profundamente la pérdida de una figura tan querida.

Fuente: Tribuna