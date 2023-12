Ricky Ochoa de 'Acapulco Shore' termina brutalmente golpeado por guardias de antro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El integrante de Acapulco Shore, Ricky Ochoa encendió las alertas de sus fans el fin de semana, luego de que subiera unas historias a su cuenta oficial de Instagram, donde se le puede ver con el rostro completamente ensangrentado y con varios golpes, por lo que comenzaron a surgir especulaciones acerca del motivo por el que terminó así.

Fue el propio Ricky, quien decidió dar una explicación para tranquilizar a sus amistades, así como a sus fanáticos, quienes de inmediato lo saturaron con cuestionamientos y mensajes de buenos deseos, pues había informado que posiblemente le habían roto la mandíbula, lo cual de ser cierto lo llevaría al quirófano.

Así terminó Ricky Ochoa tras acalorada pelea | Instagram @itsrickyochoa

Sin embargo, después de recibir la atención medica pertinente, la estrella de MTV subió un video a sus historias para explicar que todo se había dado por un enfrentamiento con los guardias de seguridad de un centro nocturno, quienes según su versión estaban empujando y gritando a su hermano Javier, por lo que decidió meterse a reclamar y se hicieron de palabras que trascendieron a golpes.

Una cosa llevó a la otra y cuando veo ya había ocho guardias de ahí golpeándonos a nosotros y a mi amigo Armando, pero no estábamos defendiendo a como pudimos, dando golpes, patadas y todo, pero ellos siguieron y nos echamos a correr hasta que alguien les gritó que nos dejaran", explicó.

El famoso reconoce que siguieron burlándose y diciéndole cosas a los guardias, así que uno de ellos habría recogido un vidrio del piso y se lo clavó en la pierna a su hermano, por lo cual tuvieron que hacerle varias puntadas en el hospital y después de verlo ensangrentado, los trabajadores se habrían ido a esconder al antro.

No obstante, Ricky se mostró positivo y presumió a sus seguidores que también le dieron una buena dosis de golpes a los sujetos: "No crean que yo no le di unos p…tazos también, me defendí, lo golpeé y vieran de ver cómo quedó el otro. Los íbamos a humillar", comentó.

Ricky Ochoa y sus acompañantes terminaron el hospital | Instagram @itsrickyochoa

Hasta ahora se desconoce si el chico 'Shore' levantó cargos por la riña en la que se vieron involucrados, pues resultaron con fuertes golpes, pero en redes sociales han surgido todo tipo de comentarios entre los que destacan que su actitud siempre a la defensiva fue lo que posiblemente provocó el enfrentamiento.

Fuente: Tribuna