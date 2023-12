VIDEO: Mario Bautista besa a Karol Sevilla durante el partido del América contra Tigres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido influencer y cantante, Mario Bautista, se encuentra dando mucho de que hablar, pues recientemente en redes sociales ha circulado un impactante video en el que se puede ver a este al darle un beso en la mejilla a la famosa actriz y reconocida cantante, Karol Sevilla, mientras que ambos disfrutan del partido del América contra Tigres, causando un gran revuelo en redes sociales.

Como se sabe, desde el pasado martes 28 de noviembre la actriz de Soy Luna, debido a que fue captada al cenar al lado del reconocido cantante de reggaetón, con el cual se dejó ver muy cercana, riendo mientras que se abrazaban y se decían cosas al oído, causando un gran revuelo en las redes sociales, que despertaron teorías de que estarían en una relación sentimental a pocos días de terminar su noviazgo con Emilio Osorio.

Ante este hecho, Sevilla habló con la prensa para señalar que entre ella y el cantante de Barbie Girl no había ninguna relación, agregando que están muy unidos y se adoran, pero no como una pareja, declarando que ambos se conocen desde hace varios años y se quieren mucho, pero que por el momento no hay nada más allá de una amistad y ahora que ambos estaban solteros eran un apoyo el uno para el otro.

Y ahora, los jóvenes de nueva cuenta han dado de que hablar, debido a que estos fueron captados en el partido de los equipos antes mencionado para poder conocer al actualmente es el campeón del Apertura 2023 de Liga MX, en el cual el América alzó la copa al haber quedado 3 a 0 contra los Tigres el pasado domingo 17 de diciembre, pues mientras estaban viendo el emocionante momento, Mario grabó el momento en el que besaba su mejilla y sonreían a la cámara.

Cabe mencionar que este video aunque ha causado un gran revuelo en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, hasta el momento ninguna de las dos celebridades han salido para hablar de esto y siguen sin confirmar que se encuentran en una relación sentimental.

Fuente: Tribuna del Yaqui