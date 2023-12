Adianez Hernández estremece a TV Azteca con fuerte mensaje tras engañar a Rodrigo Cachero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de cuatro meses de confirmar su divorcio de Rodrigo Cachero, la actriz Adianez Hernández continúa enfrentándose a comentarios negativos y críticas por haberle sido infiel, pero ahora ha decidido salir a defenderse. En una reciente entrevista ante las cámaras del programa Venga la Alegría, la participante del reality Survivor México lanzó un contundente mensaje a sus detractores.

Como se sabe, fue a inicios del mes de septiembre que se filtró la noticia de que Adianez y el ahora director de novelas en Televisa estaba enfrentando un proceso de separación luego de 5 años juntos. En ese momento rápidamente surgieron rumores de que se estaban divorciando por una infidelidad y más tarde ella confirmó que efectivamente había engañado a Rodrigo con Augusto Bravo, el entonces novio de la exesposa de su marido, Larisa Mendizábal.

En un reciente encuentro con la prensa, Hernández habló un poco de todo lo que ha vivido desde que se anunció la escandalosa razón de su divorcio y respondió a todos los que la critican: "Más que que me diera miedo, yo no quería seguir abriendo el espacio y hacerlo más grande, y sentir que no va a terminar, y que la gente me siga preguntando, es como '¿por qué?' si realmente está feliz y estoy disfrutando de la vida y compartiendo con mis hijos mi felicidad".

Incluso, la estrella de los melodramas Secretos de familia, Corazón de condominio y Tanto amor confesó que sus hijos ya conocieron a su nuevo galán: "Mis hijos están bien, saben que mamá se lleva muy bien con Augusto y ellos lo conocen y la verdad es que vamos poco a poco". Además, Adianez opinó acerca de los problemas de salud mental que enfrenta Cachero, asegurando que él está perfecto y no deprimido.

Hace ratito me preguntaron pero hasta con una mala actitud de ¿qué opinar de la depresión de (Rodrigo) y yo digo, no está mal, yo he platicado con Ro, hace poquito disfrutamos del cumpleaños de Kai, creo que hemos hecho un buen trabajo con esto".

Finalmente, Adianez Hernández cerró la conversación con un contundente mensaje a sus haters, asegurando que ya deben darle vuelta a la página pues tanto ella como Rodrigo ya limaron las asperezas :"Si nosotros estamos bien, ¿por qué la gente quiere seguir hablando y diciendo? es gente que no me conoce, que no sabía qué había detrás de las puertas, eso es entre Ro y yo", declaró la actriz mexicana.

